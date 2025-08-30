window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Así se disputarán la primera y segunda jornada de Champions League 2025-2026

La Champions League tendrá tres días de acción en la primera jornada con 6 juegos martes, miércoles y jueves

UEFA Champions League trophy is displayed at Wembley Stadium in London,Sunday, Aug. 10, 2025. (AP Photo/Dave Shopland)

La Champions League comenzará el martes 16 de septiembre. Crédito: Dave Shopland | AP

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

La UEFA Champions League fijó las fechas de las jornadas de la fase de Liga de la temporada 2025-2026. 

La Copa de Europa comenzará el martes 16 de septiembre y tendrá una primera fecha con tres días de competición (martes, miércoles y jueves). En los tres días se disputarán seis partidos.

Mientras que la segunda jornada sí se jugará con los habituales martes y miércoles de competencia y nueve partidos a disputarse.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Así quedará la primera y segunda jornada de la Champions League 2025-2026

Champions League 2025-26 – Jornada 1
Fecha Hora (PT) Partido
Martes 16 de septiembre09:45Athletic Club vs Arsenal FC
09:45PSV vs Union SG
12:00Juventus vs Borussia Dortmund
12:00Real Madrid vs Marsella
12:00Benfica vs Qarabag
12:00Tottenham vs Villarreal
Miércoles 17 de septiembre09:45Olympiacos vs Pafos
09:45Slavia Praga vs FK Bodo/Glimt
12:00Ajax vs Inter de Milán
12:00Bayern de Múnich vs Chelsea
12:00Liverpool vs Atlético de Madrid
12:00PSG vs Atalanta
Jueves 18 de septiembre09:45Club Brujas vs AS Monaco
09:45Copenhague vs Bayer Leverkusen
12:00Eintracht Fráncfort vs Galatasaray
12:00Manchester City vs Napoles
12:00Newcastle vs FC Barcelona
12:00Sporting de Portugal vs Kairat Almaty
Champions League 2025-26 – Jornada 2
Fecha Hora (PT) Partido
Martes 30 de septiembre09:45Atalanta vs Club Brujas
09:45Kairat Almaty vs Real Madrid
12:00Atlético de Madrid vs Eintracht Fráncfort
12:00Chelsea vs Benfica
12:00Inter de Milán vs Slavia Praga
12:00FK Bodo/Glimt vs Tottenham
12:00Galatasaray vs Liverpool
12:00Olympique de Marsella vs Ajax
12:00Pafos vs Bayern de Múnich
Miércoles 1 de octubre09:45Qarabag vs Copenhague
09:45Union SG vs Newcastle
12:00Arsenal vs Olympiacos
12:00AS Monaco vs Manchester City
12:00Bayer Leverkusen vs PSV
12:00Borussia Dortmund vs Athletic Club
12:00FC Barcelona vs PSG
12:00Napoles vs Sporting de Portugal
12:00Villarreal vs Juventus

Sigue leyendo:

Seattle Sounders vs. Inter Miami: dónde ver, horario y alineaciones probables de la final de la Leagues Cup

Real Oviedo suma primera victoria en La Liga en 24 años

Messi y una nueva final, ¿cuál es el registro del argentino?

En esta nota

champions league
Trending
Contenido Patrocinado
Trending