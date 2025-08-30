Así se disputarán la primera y segunda jornada de Champions League 2025-2026

La UEFA Champions League fijó las fechas de las jornadas de la fase de Liga de la temporada 2025-2026.
La Copa de Europa comenzará el martes 16 de septiembre y tendrá una primera fecha con tres días de competición (martes, miércoles y jueves). En los tres días se disputarán seis partidos.
Mientras que la segunda jornada sí se jugará con los habituales martes y miércoles de competencia y nueve partidos a disputarse.
Así quedará la primera y segunda jornada de la Champions League 2025-2026
Champions League 2025-26 – Jornada 1
|Fecha
|Hora (PT)
|Partido
|Martes 16 de septiembre
|09:45
|Athletic Club vs Arsenal FC
|09:45
|PSV vs Union SG
|12:00
|Juventus vs Borussia Dortmund
|12:00
|Real Madrid vs Marsella
|12:00
|Benfica vs Qarabag
|12:00
|Tottenham vs Villarreal
|Miércoles 17 de septiembre
|09:45
|Olympiacos vs Pafos
|09:45
|Slavia Praga vs FK Bodo/Glimt
|12:00
|Ajax vs Inter de Milán
|12:00
|Bayern de Múnich vs Chelsea
|12:00
|Liverpool vs Atlético de Madrid
|12:00
|PSG vs Atalanta
|Jueves 18 de septiembre
|09:45
|Club Brujas vs AS Monaco
|09:45
|Copenhague vs Bayer Leverkusen
|12:00
|Eintracht Fráncfort vs Galatasaray
|12:00
|Manchester City vs Napoles
|12:00
|Newcastle vs FC Barcelona
|12:00
|Sporting de Portugal vs Kairat Almaty
Champions League 2025-26 – Jornada 2
|Fecha
|Hora (PT)
|Partido
|Martes 30 de septiembre
|09:45
|Atalanta vs Club Brujas
|09:45
|Kairat Almaty vs Real Madrid
|12:00
|Atlético de Madrid vs Eintracht Fráncfort
|12:00
|Chelsea vs Benfica
|12:00
|Inter de Milán vs Slavia Praga
|12:00
|FK Bodo/Glimt vs Tottenham
|12:00
|Galatasaray vs Liverpool
|12:00
|Olympique de Marsella vs Ajax
|12:00
|Pafos vs Bayern de Múnich
|Miércoles 1 de octubre
|09:45
|Qarabag vs Copenhague
|09:45
|Union SG vs Newcastle
|12:00
|Arsenal vs Olympiacos
|12:00
|AS Monaco vs Manchester City
|12:00
|Bayer Leverkusen vs PSV
|12:00
|Borussia Dortmund vs Athletic Club
|12:00
|FC Barcelona vs PSG
|12:00
|Napoles vs Sporting de Portugal
|12:00
|Villarreal vs Juventus
