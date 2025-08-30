Seattle Sounders vs. Inter Miami: dónde ver, horario y alineaciones probables de la final de la Leagues Cup

La Leagues Cup 2025 tendrá el enfrentamiento decisivo. Seattle Sounders y el Inter Miami se enfrentarán en la final. El duelo será desarrollado este domingo 31 de agosto en el Lumen Field de Seattle, Washington. Ante 69,000 espectadores, la Leagues Cup será levantada por un representante de la Major League Soccer.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

El Inter Miami llega a estas instancias después de pasar invicto la fase de grupos. Las “Garzas” derrotaron 2-1 al Club Atlas, empataron 2-2 con los Rayos del Necaxa y derrotaron 3-1 a los Pumas de la UNAM. Ya en los cuartos de final, el Inter Miami derrotó 2-1 a los Tigres de la UANL y en semifinales vencieron a Orlando City con el regreso de Lionel Messi.

Seattle Sounders ha tenido un paso más demoledor dentro de este torneo. El conjunto estadounidense goleó 0-7 a Cruz Azul en la primera jornada, venció 2-1 al Santos Laguna y luego derrotó 2-1 a los Xolos de Tijuana. En los cuartos de final, Seattle derrotó al Puebla en penales y vienen de obtener su pase a la final tras derrotar 0-2 a Los Angeles Galaxy.

Esta es una final con dos clubes experimentados en estas instancias. Ambos clubes son finalistas por segunda ocasión en la Leagues Cup. Seattle Sounders fue subcampeón en 2021 luego de perder el duelo decisivo contra el Club León de México. El Inter Miami corrió con mejor suerte. El conjunto de Lionel Messi ganó la final de 2023 en su duelo contra Nashville SC.

El partido entre Seattle Sounders y el Inter Miami solo tiene un antecedente. Estos dos clubes se enfrentaron por la Major League Soccer el 16 de abril de 2022. En aquel encuentro, “Las Garzas” se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Robbie Robinson.

Horario y dónde ver en Estados Unidos el duelo entre la Inter Miami y Seattle Sounders

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET / 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: MLS Season Pass por Apple TV

Alineación probable Inter Miami

Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Tadeo Allende, Lionel Messi (si está disponible) y Luis Suárez.

Alineación probable Seattle Sounders

Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker; Obed Vargas, Cristian Roldán, Paul Rothrock, Pedro de la Vega, Jordán Ferreira y Danny Musovski.

