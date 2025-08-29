En Inglaterra nació el nuevo Lionel Messi, según Theo Walcott

Las comparaciones son parte del fútbol y de la vida. Cada cierto tiempo nace un jugador que le ponen el rótulo del “nuevo Messi“. México tuvo al suyo (Luka Romero), pero se quedó en el camino. Según Theo Walcott, el Arsenal tiene en su poder al sucesor del trono del argentino: Max Dowman.

A diferencia del capitán de la selección Albiceleste, Max Dowman no podrá ser apodado “La Pulga”. Con tan solo 15 años, el futbolista nacido en Chelmsford, Inglaterra, mide 1,83 metros de estatura.

✨ Max Dowman = the next Messi?



🔴🐐 @theowalcott thinks the Arsenal wonderkid has that special quality…#BBCFootball #AFC pic.twitter.com/3w3ya91jBw — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 25, 2025

El talento de este polivalente futbolista ha llamado la atención del mundo del fútbol. En un debut prematuro, Theo Walcott ya le puso una gran presión a sus hombros al compararlo con Lionel Messi. Walcott jugó contra el argentino y ve características similares en la nueva “joya” inglesa.

“Es bueno conduciendo la pelota, es rápido con el balón. Es como Messi. Me acuerdo de cuando jugaba contra Messi y cuando no tenía la pelota no era tan rápido, pero cuando la tenía, pasaba por encima de la gente con facilidad. Dowman tiene eso, tiene esa capacidad para acelerar de la nada“, dijo el exfutbolista del Arsenal para la BBC.

Max Dowman is built different just like Messi. Falls in the box, no drama, no diving, just gets up and keeps playing. That’s how you spot greatness. 👏⚽pic.twitter.com/VTAHiuvI5L — Jollof Ballers (@JollofBallers) July 27, 2025

El exdelantero inglés considera que Max Dowman está tocado por la varita. Es decir, el futbolista de 15 años tiene cualidades innatas que muy difícilmente puedan ser aprendidas durante el desarrollo de un jugador profesional. El talento que solo pocas leyendas pudieron tener.

“Tiene ese talento que no se puede enseñar porque juega con esa libertad. Hablamos mucho de lo aburrido que se ha vuelto a veces el fútbol, pues él no es de esos futbolistas aburridos de ver. Es muy refrescante“, agregó.

Un debut para la historia

Max Dowman debutó con el primer equipo del Arsenal en el último partido de la Premier League contra el Leeds United. El futbolista inglés estuvo durante 26 minutos dentro del campo y generó un penal que se convirtió en el 5-0 definitivo.

El futbolista inglés debutó como profesional a sus 15 años y 235 días. Lionel Messi hizo lo propio en el FC Barcelona, pero con 17 años y 114 días. En el marco de la Premier League, Max Dowman se convirtió en el tercer debut más joven en la historia del fútbol de Inglaterra.

Ethan Nwaneri (Arsenal), debutó a los 15 años y 181 días el 18 de septiembre de 2022 contra Brentford; Jeremy Monga (Leicester City), debutó a los 15 años y 271 días el 7 de abril de 2025 contra Newcastle United y luego de ellos se coló Max Dowman.

