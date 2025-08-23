Thomas Müller le lanza guiños a Lionel Messi desde la MLS

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han protagonizado múltiples comparaciones de sus carreras. El argentino y el portugués han estado en la palestra del fútbol mundial en los últimos años. Thomas Müller eligió a Messi sobre CR7 porque su visión del fútbol cambió.

El veterano futbolista alemán de Vancouver Whitecaps reconoció que hace varios años ponía a Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi. El exjugador del Real Madrid había ganado la pulsada en la concepción de Thomas Müller.

“En mis primeros diez años como futbolista profesional siempre me decantaba por Cristiano si había debate sobre el mejor de todos los tiempos”, dijo el nuevo jugador franquicia de Vancouver Whitecaps.

Thomas Müller has high praise for Messi, but there's a warning attached. 😂 pic.twitter.com/a3K1rV2DnA — Major League Soccer (@MLS) August 21, 2025

El Mundial de Qatar 2022

Con el paso de los años Thomas Müller cambió su percepción del fútbol. El exjugador del Bayern Munich cambió de opinión. El alemán cree que Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia y reafirmó esa condición en el Mundial de Qatar 2022. No está de más mencionar que Müller sabe las exigencias de ganar una Copa del Mundo, pues ganó este trofeo en Brasil 2014 al derrotar a Argentina en la final.

“Ahora soy un poco más viejo y un poco más romántico. Valoro más el estilo que la eficacia pura, y en eso Messi siempre fue único. Después de que ganó el Mundial con Argentina, ya no hay discusión: es el mejor jugador que hemos tenido en este deporte”, explicó.

🎙️ | Thomas Müller: “Messi is the best in history.”



“At first I leaned more towards Cristiano, but now I lean more towards Messi.”



“Messi… watch out, I’ll be coming after you again.” pic.twitter.com/ctwoo0Ba53 — Barça Insider (@theBarcaInsider) August 23, 2025

En este sentido, Thomas Müller cree que el Mundial es clave para definir esta discusión. En 2026 Cristiano Ronaldo podría tener una nueva oportunidad para ganar su primer Mundial. Pero Argentina ya está clasificada y podría optar por un histórico bicampeonato.

“Siempre hemos tenido esta discusión entre Cristiano y Messi. Los dos son increíbles, pero Messi siempre fue un poco más elegante. Después del Mundial con Argentina, la elección es clara“, concluyó.

Thomas Müller y Lionel Messi ahora son compañeros de liga. El futbolista alemán de 35 años es el nuevo gran refuerzo de Vancouver Whitecaps. Müller es otra figura que, junto a Messi en el Inter Miami, le dará más exposición a la MLS.

