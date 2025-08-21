Jorge Jesús cree que Cristiano Ronaldo no recibe el valor que merece

Cristiano Ronaldo a sus 40 años sigue siendo un futbolista determinante. El delantero del Al Nassr aporta una buena cantidad de goles por temporada. Jorge Jesús, entrenador del club árabe, considera que no se dimensiona la grandeza de CR7.

El exjugador del Real Madrid siempre ha estado sentado en la mesa de los grandes futbolistas de la historia. Las comparaciones caen, contemporáneamente, con Lionel Messi. Pero Jorge Jesús considera que Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia.

“Ronaldo es un jugador legendario. Es soberbio. Es completamente diferente a cualquier otro jugador en cuanto a su rendimiento en el campo y es un profesional. Como entrenador, conozco todas esas características. Es el mejor del mundo. Así que no tengo ninguna duda, ni nadie duda, de que Cristiano es el mejor del mundo”, dijo el entrenador del Al Nassr en conferencia de prensa.

Desprestigio en Portugal

Jorge Jesús aprovechó la ocasión para motivar a los portugueses a que le den el valor que se merece a Cristiano Ronaldo. En el Mundial de Qatar 2022, CR7 cerró su participación en el banquillo de suplentes y sin ser un futbolista de primera línea.

“En Portugal desconocemos el valor de Ronaldo a nivel mundial. No lo apreciamos realmente. Como portugués, estoy muy orgulloso de ser el entrenador de Ronaldo, sobre todo porque es un profesional”, agregó.

En la última temporada, cristiano Ronaldo jugó 41 partidos con el Al Nassr. Durante esa cantidad de encuentros, CR7 logró marcar 35 goles y conceder 4 asistencias. A pesar de que el fútbol árabe es cuestionado por su nivel, en el Mundial de Clubes demostraron que este no es un torneo vacacional.

A nivel de selecciones, en el mes de septiembre Portugal iniciará su camino al Mundial de 2026. el conjunto luso quedó emparejado en el Grupo F junto a las selecciones de Armenia, Hungría e Irlanda. Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, es un jugador que aún le puede aportar mucho a su selección antes del retiro.

