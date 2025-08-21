La violencia ganó en la Copa Libertadores: el duelo entre Independiente y la U de Chile fue suspendido

Los octavos de final de la Copa Libertadores quedaron manchados por la violencia. En el duelo de vuelta que se iba a desarrollar en el Estadio Libertadores de América, Avellaneda, se generaron varios disturbios en la tribuna Pavoni Alta. Se estima que más de 90 personas resultaron heridas. El partido tuvo que ser cancelado.

El mismo tipo con camiseta de Independiente, paño rojo en la cabeza y barra de metal en la mano, esta involucrado en al menos dos graves agresiones segun estos registros. #UdeChile #Mataron #CopaSudamericana pic.twitter.com/N5IoVw0LLF — el trueno (@eltrueno) August 21, 2025

Transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo. El partido marchaba 1-1. Cerca de 3,000 aficionados de Universidad de Chile llenaron la tribuna Pavoni Alta. El problema es que no se pensó en realizar algún tipo de protección que resguardara a los aficionados locales de la bandeja inferior. Esto propició una batalla en las gradas. Los 800 efectivos de seguridad no actuaron rápidamente.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que, en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado“, informó la Conmebol en un comunicado.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol.



En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.



Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.



(Imágenes sensibles) pic.twitter.com/9JgUTKqT97 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 21, 2025

Los actos violentos iniciaron cuando los aficionados de la tribuna Pavoni Alta comenzaron a lanzar trozos de mampostería, butacas de plástico y otros objetos a la grada inferior. A pesar de que los jugadores de la U de Chile intentaron hablar con sus seguidores, la violencia escaló.

Durante el conflicto, múltiples aficionados intentaban salir de la “zona roja” para evitar ser alcanzados por la ola de violencia. Pero más de 90 personas habrían resultado heridas, algunos con lesiones de gravedad. Según medios locales, al menos 10 personas fueron tratadas con lesiones graves en el Hospital Florito. Traumatismos y heridas cortopunzantes fueron tratadas en este lugar.

“Pedí perdón”:

Porque los barras de Independiente le abrieron la cabeza a dos chilenos y los obligaban a pedir perdón, parece un video en la cárcel https://t.co/36Vfscpqem — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) August 21, 2025

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías.”, dijo el presidente de Chile Gabriel Boric.

🇦🇷🇨🇱| Circulan más imágenes que muestran el estado del estadio Libertadores de América tras los graves incidentes entre hinchas de la Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda. pic.twitter.com/rjt6LG3rYg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 21, 2025

"LA GENTE TENÍA MIEDO… NO HUBO SEGURIDAD"@fabiot1983 habló con dos hinchas de la Universidad de Chile que estuvieron presentes en la cancha de Independiente. pic.twitter.com/4tlJqgPypO — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

