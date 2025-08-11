Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2025

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes que el Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025. El partido que definirá al nuevo campeón se disputará el 29 de noviembre y marcará la segunda ocasión en que este recinto alberga el evento más importante de clubes en Sudamérica.

“¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la Conmebol Libertadores!”, publicó la organización en la red social X, acompañado de una imagen del estadio, considerado el más grande de Perú, con capacidad para unas 80.000 personas.

La ciudad de Lima ya había sido confirmada como sede en abril, pero hasta ahora no se había oficializado el estadio. Entre las opciones también figuraba el Estadio Nacional, lo que mantuvo la incertidumbre durante varios meses.

Un estadio con historia en la Libertadores

El Monumental ya fue escenario de una final en 2019, año en el que por primera vez se disputó a partido único. Aquella edición dejó un recuerdo inolvidable: River Plate ganaba hasta los últimos minutos, pero Flamengo dio la vuelta con dos goles de Gabriel Barbosa “Gabigol” y se consagró campeón por segunda vez en su historia.

El anuncio de la sede llega justo antes del inicio de los octavos de final de esta edición, instancia en la que Universitario, el club local, sigue en competencia.

Esta semana se jugarán partidos de alto nivel. El martes, Fortaleza (Brasil) recibirá a Vélez (Argentina), Atlético Nacional (Colombia) enfrentará a Sao Paulo (Brasil) y Peñarol (Uruguay) medirá fuerzas con Racing (Argentina).

El miércoles será turno de Cerro Porteño (Paraguay) contra Estudiantes (Argentina) y del duelo brasileño entre Flamengo e Internacional.

La jornada de jueves cerrará con tres choques: Botafogo (Brasil) ante Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Libertad (Paraguay) contra River Plate (Argentina) y Universitario (Perú) frente a Palmeiras (Brasil).

Con esta designación, Lima se consolida como una de las ciudades favoritas de Conmebol para partidos decisivos, no solo por su infraestructura y capacidad hotelera, sino por su ubicación estratégica para recibir a aficionados de toda la región.

El 29 de noviembre, el Monumental no solo coronará a un campeón: volverá a vivir una noche que podría quedar marcada en la historia del fútbol sudamericano.



