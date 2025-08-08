Eduardo Berizzo estaría en la cuerda floja

El Club León ha tenido un comienzo de temporada muy irregular. Además de estar en los últimos puestos de la Liga MX, en la Leagues Cup el conjunto esmeralda quedó eliminado sin conseguir ninguna victoria. Eduardo Berizzo, entrenador del equipo, estaría en la cuerda floja. Como candidato surge el nombre de Martín Anselmi.

El conjunto esmeralda inició su participación en la Leagues Cup con un empate 1-1 contra Montreal (pero perdieron en paneles 7-6). En el segundo compromiso, el León fue derrotado 2-0 por New York City. Del mismo modo, los esmeraldas cerraron su participación en el torneo con otra derrota contra Columbus Crew 1-0.

Bajo estas circunstancias, los reportes de Universal Deportes informan que la directiva del Club León ya comienza a dudar del proceso de Eduardo Berizzo. En medio de un comienzo lento, el estratega argentino podría abandonar su cargo en el banquillo del equipo.

“El León es uno de los cuatro conjuntos de la Liga MX que llegan matemáticamente eliminados a la última jornada en la Leagues Cup, lo que tiene bastante molesta a su directiva, que ahora ya no ve descabellado dar el golpe de timón y prescindir de Eduardo Berizzo como su entrenador“, explica el reporte.

Los malos resultados de la Leagues Cup se unieron al lento comienzo en el Apertura 2025. El Club León marcha en el puesto 16 de la clasificación con un par de derrotas (0-1 contra Atlético San Luis y 4-1 contra Cruz Azul), y un triunfo (1-0 contra las Chivas de Guadalajara).

Martín Anselmi en el radar

Curiosamente, el reporte informa que los dirigentes del Club León piensan en Martín Anselmi, exentrenador de La Máquina. El estratega argentino no es muy querido por los aficionados de Cruz Azul por tomar la decisión de abandonar al equipo en mitad de temporada para irse al Porto FC.

“De hecho, ha empezado a contemplar algunas opciones para ocupar el puesto, entre las que destaca Martín Anselmi, extimonel del Cruz Azul“, agrega el reporte.

Sin embargo, no sería descabellado el regreso del argentino. Fernando Gago tuvo un caso similar. El argentino dejó a las Chivas a mitad de temporada para irse a Boca Juniors y en menos de un año volvió a la Liga MX para dirigir a los Rayos del Necaxa. La historia de Anselmi tiene los mismos tintes.

