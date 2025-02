Eduardo Berizzo arremete contra la Liga MX

El fútbol mexicano tiene a un líder sorpresivo. El Club León, de la mano de James Rodríguez, ha logrado comandar el Clausura 2025. Su próximo rival será el América. Eduardo Berizzo cuestionó la diferencia de descanso entre ambos conjuntos.

Este miércoles 19 de febrero se desarrollará el duelo entre el primero y el segundo lugar de la Liga MX. Las Águilas del América tendrán la oportunidad de asaltar el primer lugar, en caso de llevarse la victoria.

En la previa de este partido, Eduardo Berizzo ya criticó a la organización del torneo. El estratega argentino considera que no hay equidad en los descansos entre ambos conjuntos.

“Si queremos una competencia alta, seria, los descansos entre una jornada y otra no tienen que ser diferentes, eso no es excusa, hay que equiparar el descanso, ser claros y serios en la organización, me parece que la liga debe revisar ese aspecto, hay un desorden tal vez innecesario”, dijo Berizzo en unas declaraciones recopiladas por Récord.

El Club León jugó su último partido, ante el Atlético San Luis, el domingo 16 de febrero. Por su parte, las Águilas del América tuvieron su último compromiso el viernes 14 de febrero ante el Necaxa. En este sentido, el conjunto azulcrema jugará el duelo ante el León con 4 días de descanso.

La clave del León

El Club León venció al Atlético San Luis en su último compromiso. El conjunto esmeralda se llevó el triunfo 1-2 con goles de John Stiven Mendoza y Paul Bellón. En este sentido, Berizzo destacó el poder ofensivo de su club.

“Tenemos mucho poder de gol, convertimos mucho, generamos mucho, somos un equipo vertical, pero hoy verdaderamente nos costó…los dos equipos salieron a generar, pero hoy nos ha beneficiado a nosotros”, dijo el argentino tras el partido.

El conjunto esmeralda ha marcado gol en todos sus partidos del Clausura 2025. Luego de 7 partidos, el Club León ha marcado 14 goles y solo ha recibido 8 tantos.

