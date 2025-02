Chicharito Hernández no dudó en responder a las críticas en las redes sociales

Chicharito Hernández no ha tenido un buen rendimiento dentro del campo en su regreso a las Chivas de Guadalajara. Paralelo a esto, el exdelantero del Real Madrid asume las riendas de Olimpo United, club de la Kings League. Un post sobre su equipo de fútbol siete desató la indignación de los aficionados.

“Así duerme el campeón el 14 de febrero”, escribió Javier Hernández en el post de una fotografía con el trofeo de la Kings League que consiguió con el Olimpo United. Pero esta publicación generó comentarios negativos al recordarle que con las Chivas su rendimiento no ha sido el esperado y el Rebaño Sagrado no ha conseguido trofeos.

Entre las respuestas, algunos aficionados aseguraron que las Chivas no tienen buenos resultados por la “falta de compromiso” de sus jugadoras, entre ellos, de Javier Hernández. Chicharito no dudó ten responder a este tipo de interacciones.

“¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como TODOS QUISIÉRAMOS NO significa que NO estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy“, comentó Javier Hernández.

Carlos Salcido defiende a Chicharito

Javier Hernández recientemente sumó su segundo gol en un año con las Chivas de Guadalajara. Pesar de no tener buenos números en su regreso al club, Carlos Salcido reconoce el aporte del exjugador del Real Madrid.

“Está ayudando muchísimo en el vestuario, en el hablar, aconsejar, fortalecer a los chavos“, dijo Salcido en una entrevista en TUDN.

En este sentido, el exfutbolista de la selección mexicana resaltó el liderazgo de Chicharito fuera de la cancha. Javier Hernández es un líder en el vestuario y esto fue remarcado por Carlos Salcido.

“No le ha ido tan bien dentro de un terreno de juego como quisiera, pero conociendo las entrañas de un vestidor, te aseguro que es el más positivo, el más entrón, el que menos siente cuando juega”, concluyó.

