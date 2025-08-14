El Al Nassr condiciona al Bayern Munich ante un inminente fichaje

EL FC Bayern ha dejado por fuera de la convocatoria para la Supercopa alemana al francés Kingsley Coman por, según el club bávaro, “conversaciones finales” para un traspaso, lo que apunta al fichaje del extremo por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

En días pasados medios alemanes dieron por cerrado el fichaje pero el Consejo de Vigilancia del Bayern no aprobó la cantidad que estaba dispuesto a pagar el club árabe -según cifras oficiosas 30 millones de euros- ante lo que los negociadores pidieron una oferta mejorada. Ahora se baraja un pago de $35 millones de dólares.

Coman tenía una oferta del Al Nassr que le pagaría un sueldo de entre €20 y €25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha de Coman, que todavía tenía dos años de contrato.

El Bayern ha intentado fichar a Nick Woltemade y ha hecho una oferta al Stuttgart -el rival del sábado en la Supercopa- una oferta por valor de €50 millones de euros más variables que ha sido rechazada por el club suavo.

El dinero de Coman puede servirle al Bayern para hacer una nueva oferta. En todo caso, el Bayern -si se confirma la marcha de Coman- deberá hacer algún movimiento en el mercado.

Coman jugó diez años en el Bayern y estuvo en el campo en más de 300 partidos. Además, marcó el gol que le dio al Bayern la Liga de Campeones en la final contra el PSG en 2020.

