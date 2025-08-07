Cristiano Ronaldo marca hat-trick en goleada del Al Nassr al Rio Ave de Portugal

El Al Nassr saudí goleó este jueves 4-0 al Rio Ave portugués con un triplete de Cristiano Ronaldo y dos asistencias de Joa Félix en un amistoso jugado en el estadio del ALgarve.

El delantero luso del Al Nassr fue la estrella en Faro con tres tantos, que anotó en los minutos 44, 63 y 68 (éste de penalti). Antes abrió la cuenta para el equipo de Jorge Jesús el francés Mohamed Simakan.

Para CR7 estos tantos lo acercaron más a su objetivo de llegar a los 1,000 goles, ya que significaron el 940, 941 y 942 en su cuenta personal.

⚽ | First goal for AlNassr!

Scored by Mohamed Simakan

15’ | ⏱️ pic.twitter.com/Zs7R3TnAsD — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025

⚽ | Second goal for AlNassr!

Scored by Cristiano Ronaldo 🐐

44’ | ⏱️

pic.twitter.com/0Myev3qBRI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025

⚽ | Third goal for AlNassr!

Scored by Cristiano Ronaldo 🐐

63’ | ⏱️ pic.twitter.com/BZIk3MW4h3 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025

ENTÃO TOMA HAT TRICK DO HOMEM!



CRISTIANO RONALDO FAZ O TERCEIRO DELE NA PARTIDA!



🇸🇦 Al Nassr 4×0 Rio Ave



pic.twitter.com/eP7jlBQtiR — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 7, 2025

João Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0.

La victoria de Al Nassr pudo ser incluso mayor si Mané no hubiera fallado una pena máxima.

Luego de su triplete, Cristiano Ronaldo salió del campo entre aplausos de los aficionados portugueses. Otro de los jugadores que recibió ovaciones al salir fue su compatriota João Félix; ambos demostraron que aún son profetas en su tierra.

El próximo domingo Cristiano Ronaldo y el Al Nassr volverán a tener acción cuando se enfrenten en otro amistoso al Almería.

*Con información de EFE.

