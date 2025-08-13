Robert Lewandowski mete sus manos en el fuego por el Balón de Oro 2025

El Balón de Oro es uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del fútbol. A pesar de que Cristiano Ronaldo le ha restado importancia a su elección, este reconocimiento sigue llamando la atención de los espectadores. En la elección de 2025, Robert Lewandowski cree que Lamine Yamal es favorito.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

El lunes 22 de septiembre se realizará en París la entrega del Balón de Oro. El veterano delantero polaco considera que Lamine Yamal tiene los números para quedarse con este premio. Sin embargo, en caso de no ganarlo, el jugador de 18 años aún tendrá oportunidades para hacerlo.

“La temporada de Lamine Yamal fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. Aún le queda mucho tiempo, si no este año, quizá el próximo”, dijo Lewandowski.

Robert Lewandowski volvió a hablar sobre el Balón de Oro del 2021 y elogió a Lamine Yamal de cara a la gala de este año 👑⚽️



💬 "Estaba en el mejor momento de mi carrera, lo gané todo con mi club. Creo que lo difícil de este caso es que hasta ahora no sé por qué no lo acabé… pic.twitter.com/a3ZuaRCnbl — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2025

Lamine Yamal jugó 63 partidos entre el FC Barcelona y la selección de España. La joven estrella europea marcó 21 goles en total y concedió 26 asistencias. Su influencia fue muy significativa en los partidos que jugó.

La “joya” del FC Barcelona conquistó una Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga. Con España ganó la Eurocopa 2024 (nombrado Mejor Jugador Joven del Torneo) y fue subcampeón de la UEFA Nations League.

Otra opción del FC Barcelona

Robert Lewandowski destacó el compañerismo por sobre todas las cosas. El delantero polaco agregó entre sus favoritos a su compañero Raphinha. El futbolista brasileño también está entre los candidatos a llevarse el galardón, pero quedó un poco más rezagado con relación a sus competidores.

“Raphinha también tuvo una temporada increíble. Tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar el Balón de Oro”, agregó.

Por su parte, Raphinha jugó 60 partidos en todas las competiciones. El sudamericano marcó 38 goles y concedió 23 asistencias. En cuanto a los títulos, el futbolista de la Canarinha ganó los tres trofeos locales con el FC Barcelona, pero a nivel internacional se quedó con las manos vacías.

Qué poco se valora a Raphinha para el balón de oro. pic.twitter.com/sUoM31YpVB — -1899- (@_Futbolero_) August 2, 2025

Sigue leyendo:

– Lamine Yamal fue duramente criticado por Adil Rami

– Robin van Persie reveló que pudo jugar en el FC Barcelona

– Portugal va por el Mundial de 2026 en honor a Diogo Jota

– Heung-Min Son se mete entre los mejores pagados de la Major League Soccer