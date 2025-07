Lamine Yamal fue duramente criticado por Adil Rami

Lamine Yamal ha generado muchas críticas por sus excéntricas vacaciones antes de volver a los entrenamientos con el FC Barcelona. El nuevo “10” del conjunto blaugrana fue criticado fuertemente por Adil Rami.

En su canal de Twitch, Adil Rami ofreció sus impresiones sobre el delantero español. El exdefensor francés no puso en tela de juicio la calidad futbolística de Yamal. Pero Rami cuestionó las actitudes de la estrella del FC Barcelona.

“Hace dos meses que, humanamente hablando, no puedo ni verlo (…) Me importan un carajo los que no están contentos, los fans del Barça, los fans de Lamine Yamal… Me importan un carajo. En cuanto al fútbol, nada que decir. Es un crack. Seguramente ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que queráis. Pero, humanamente hablando, que le den…”, dijo el exfutbolista francés.

En las últimas semanas Lamine Yamal ha sido el centro de los medios por sus lujosas salidas y fiestas herméticas. Paseos en yates, jets privados y una presunta contratación de personas con enanismo para su entretenimiento han sido los últimos temas de debate sobre el español.

“Organiza fiestas y ya se habla de sus fiestas. ¡Espera un poco, hijo de …! Viene, se queda con el número 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes grandes… Se cree un estadounidense. Es una mierda”, agregó Rami.

Lamine Yamal showed up to his birthday party in a mafia look.🥶 pic.twitter.com/PjtkJ79erp — Rayan (@LamineYamalll10) July 14, 2025

Actitud con Cristiano Ronaldo

En la final de la Nations League, Lamine Yamal también fue criticado por “ignorar” el saludo de Cristiano Ronaldo. La selección de Portugal le hizo el pasillo a España después de ganar por penales la competición. CR7 extendió su mano para saludar a Yamal, pero el jugador del FC Barcelona giró su rostro hacia el lado opuesto de la leyenda del Real Madrid. Adil Rami condenó a Yamal por esta actitud.

“La forma en que le dio la mano a Cristiano Ronaldo me molestó. Todo empezó ahí. No me gustó que hiciera vídeos a sus espaldas hablando de él. Verlo haciendo tonterías con los pantalones bajados”, dijo el exjugador del Sevilla.

Lamine Yamal tendrá el peso de la camiseta. El delantero de 18 años usará el dorsal “10” a su espalda y tendrá la responsabilidad de hacer una temporada igual, o mejor, que la campaña anterior. Lamine Yamal jugó 55 partidos en los que pudo marcar 18 goles y conceder 25 asistencias.

