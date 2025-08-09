Heung-Min Son se mete entre los mejores pagados de la Major League Soccer

Los Angeles FC dieron un golpe sobre la mesa con la contratación de Heung-Min Son. El conjunto estadounidense fichó a uno de los mejores delanteros de la Premier League. Para convencer al delantero asiático, LAFC tuvo que desembolsar una buena suma de dinero.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Heung-Min Son fue firmado por Los Angeles FC a través de una transacción cifrada en $26.5 millones de dólares, según reportes. Este pago al Tottenham se convertiría en la transacción más cara de todo el fútbol de Estados Unidos. Este cambio supera el fichaje de Emmanuel Latte Lath al Atlanta United por $22 millones de dólares.

El contrato de Heung-Min Son tiene una duración de varios años. El vínculo del surcoreano sería hasta el 31 de diciembre de 2027. Los Angeles FC tendría la opción de extender el vínculo hasta el 2028 e incluso un año más, hasta junio de 2029.

Entre los mejores pagados de la MLS

Los reportes indican que Heung-Min Son habría sido convencido con un salario que ronda los $10 millones de dólares anuales. En este sentido, el exjugador del Tottenham se colaría en el tercer lugar del podio entre los mejores pagados de la Major League Soccer, según datos de MLS Players Association (MLSPA) .

Lionel Messi (Inter Miami): $20.4 millones de dólares.

Lorenzo Insigne (Toronto FC): $15.4 millones de dólares.

Heung-Min Son (LAFC): $10 millones de dólares.

Sergio Busquets (Inter Miami): $8.8 millones de dólares.

Miguel Almirón (Atlanta United): $7.9 millones de dólares.

Hirving Lozano (San Diego FC): $7.6 millones de dólares.

Federico Bernardeschi (Toronto FC): $6.3 millones de dólares.

Emil Forsberg (New York Red Bulls): $6 millones de dólares.

Jordi Alba (Inter Miami): $6 millones de dólares.

Riqui Puig (LA Galaxy): $5.8 millones de dólares.

Jonathan Bamba (Chicago Fire): $5.6 millones de dólares.

Son, una leyenda del Tottenham

En agosto de 2015, Heung-min Son dejó el Bayer Leverkusen para unirse al Tottenham de la Premier League. Durante su estadía con los Spurs, el atacante surcoreano jugó 454 partidos (32,185 minutos dentro del campo), en los que pudo anotar 173 goles y conceder 101 asistencias.

El único trofeo que consiguió Heung-min Son con el Tottenham fue en la temporada pasada. El 21 de mayo de 2025, los Spurs derrotaron 1-0 al Manchester United y se quedaron con la UEFA Europa League.

Sigue leyendo:

– Phil Neville mostró su enojo por los insultos de los aficionados del América

– Una confusión pone a Heung-min Son como un jugador “elegible” para la USMNT

– Heung-min Son elogió a Carlos Vela y reconoció que no está a su nivel

– Portugal va por el Mundial de 2026 en honor a Diogo Jota