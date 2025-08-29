Massimiliano Allegri habló sobre el futuro de Santiago Giménez en el Milan

Santiago Giménez tiene la responsabilidad de mejorar sus actuaciones con el Milan. Massimiliano Allegri, entrenador del conjunto italiano, ratificó la confianza sobre el delantero mexicano. La presión está puesta sobre el exjugador de Cruz Azul.

Para esta temporada hay menos excusas. Santiago Giménez tuvo la oportunidad de estar en la pretemporada con su club y ese “periodo de adaptación” ya quedó en el olvido. A pesar de que los murmullos comienzan a tener más fuerza dentro del Milan, Allegri le da confianza al mexicano.

“Santi es, actualmente, el único delantero que tenemos. Es un gran jugador que marcó muchísimo en el Feyenoord; lo conozco desde hace 20 días: esperamos mucho de él”, dijo Allegri sobre el azteca.

No está de más mencionar que el Milan ha intentado buscar delanteros en el mercado. Sin embargo, los rivales de Giménez no han podido concretarse. Uno de ellos fue el caso de Víctor Bonafice que sufrió una lesión de rodilla.

Massimiliano Allegri tendrá un poco más de paciencia con Santiago Giménez. Esta declaración va de la mano con la de Rafael Pimienta, agente del atacante mexicano. El puesto del “Bebote”, de momento, no está en peligro.

“Giménez no va a dejar al Milan. Puedo garantizar que esos reportes (de una posible salida) no son verdaderos, se va a quedar en el club”, dijo Pimienta.

En busca del primer gol

Santiago Giménez ya ha jugado dos partidos oficiales en la temporada. El atacante mexicano ha visto acción en la Copa de Italia y en la Serie A. El “Bebote” no ha podido aportar su primer gol, pero si una asistencia. El conjunto Rossoneri lo necesitó, pues en la primera jornada de la liga cayeron 1-2 contra el Cremonese.

El atacante azteca tendrá una nueva oportunidad de anotar este viernes 29 de agosto. El Milan visitará al Lecce en el Stadio Via del Mare por la segunda jornada de la Serie A. El conjunto Rossoneri va por su primera victoria de la temporada y el “Bebote” pretende ayudarlos con su primer grito de gol.

