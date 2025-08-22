El Milan con el tiempo encima para recuperar la inversión por Santiago Giménez

La directiva del AC Milan tiene de plazo una semana si quiere negociar al delantero de la selección de México, Santiago Giménez, que según versiones extraoficiales fue puesto en el mercado de pases con un valor de 28 millones de euros, según datos atribuidos a su representante Rafael Pimienta.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Dicha cantidad es menor a los 32 millones que pagó el equipo rossonero por el artillero proveniente del Feyenoord de Países Bajos, por lo cual el cuadro de la Serie A está abierto a escuchar ofertas por el cañonero mexicano, que supuestamente no es del agrado del nuevo técnico Massimiliano Allegri.

🚨🚨ESCLUSIVA @MChannel1899



🔴⚫️🇲🇽Rafaela #Pimenta ha ricevuto a inizio luglio un mandato a vendere per Santiago #Gimenez, ma non sotto i 28 milioni di euro.



👉⚽️L’opzione di una doppia punta potrebbe essere valida qualora il #Milan riesca a vendere Santiago Gimenez pic.twitter.com/gWJcfvlMnI — Mattia Giangaspero (@MGiangaspero) August 20, 2025

Inclusive en la prensa europea se ha manejado insistentemente que la escuadra italiana busca a dos delanteros y habría llegado este jueves a un acuerdo verbal con el nigeriano Victor Boniface, delantero de Bayer Leverkusen.

El periodista, Matteo Moretto confirmó el principio de acuerdo verbal entre clubes. “AC Milan y el Bayer 04 Leverkusen, por Victor Boniface, en un fichaje que podría rondar los 30 millones de euros (aproximadamente $34 millones de dólares).

Todas estas versiones han abierto las puertas para que la apoderada del mexicano busque a un equipo para pagar $28 millones de euros ($32 millones de dólares) y que el mexicano busque otros aires, tanto en la Premier League como en la Bundesliga e inclusive en otro equipo de la Serie A.

📰 @NicoSchira: Santiago #Gimenez is not untouchable for #ACMilan, which could open the door to his sale if arrives a bid from €30M and up pic.twitter.com/ypQU7EXZzj — Milan Posts (@MilanPosts) August 21, 2025

Se pensaba que después de la lesión del portugués Rafael Leao el pasado partido podría abrirle las puertas a Santiago para ser considerado amplio titular, sobre todo después de que no fue renovado el préstamo del británico Tammy Abraham.

El tiempo juega en contra el Milan, sobre todo porque es un secreto a voces que no tiene la confianza del técnico Allegri y eso sin duda influye demasiado en que Santiago Giménez pueda tener o no las oportunidades que requiere para poder pelear por la titularidad.

🚨❤️🖤 Victor Boniface to AC Milan, here we go! Verbal agreement between all parties for the Nigerian striker.



€5m loan fee, €24m buy option clause not mandatory and contract until 2030 also done.



Next step; medical tests ahead of signing all contracts. 🇳🇬 pic.twitter.com/tRui7Z95xs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

El último recurso será mantenerlo en el equipo y que sea de utilidad en el ataque de un equipo que viene de una pésima temporada en la Serie A, bajo el mando del portugués Sérgio Conceição en donde terminó casi a media tabla.

Seguir leyendo:

-AC Milan tiene dos fichajes en la mira para ponerle competencia a Santi Giménez

– Pervis Estupiñán, compañero de Santiago Giménez, reveló sus intenciones en el Milan

– Santi Giménez tiene nuevo compañero: El AC de Milán fichó a Ardon Jashari





