AC Milan tiene dos fichajes en la mira para competir con Santi Giménez

El AC Milan sigue trabajando en el mercado de fichajes para traer a un delantero que compita en el puesto con Santi Giménez.

Dos nombres surgen como grandes opciones para complementar la delantera de los Rossoneros. Rasmus Hojlund y Dusan Vlahovic son dos nombres que generan atención para el club de Milan.

Igli Tare, director deportivo del Milan, comentó sobre una posible llegada de Hojlund, quien está apartado del Manchester United en el arranque de la Premier League.

“Hojlund es una buena opción para nosotros. Lo estamos evaluando estos días, pero el mercado de fichajes es impredecible, todo puede cambiar. Sabemos que tenemos que reforzar esa posición y que deben ser jugadores que puedan aportar algo más a este grupo”, explicó Tare a Sportmediaset antes del duelo ante el Bari en San Siro.

El futbolista danés tiene experiencia en la Serie A luego de jugar una temporada con el Atalanta, equipo con el que marcó 10 goles y dio 4 asistencias en 34 partidos en 2022/2023.

Dusan Vlahovic en el radar del Milan

Dusan Vlahovic también es otro de los nombres que habló Tare sobre una posible llegada en el mercado de fichajes que cierra en 12 días.

Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Milan, conoce a Vlahovic tras su paso por la Juventus.

El serbio viene de 10 goles y 4 asistencias en 29 partidos durante la última temporada. Aunque debido a su alto salario de 12 millones de dólares es posible que se complique su llegada al AC Milan.

Santi Giménez y Pulisic liquidan al Bari en Coppa Italia

El AC Milan ganó 2-0 al Bari en su debut en la Coppa Italia que contó con goles de Rafael Leao y Christian Pulisic.

Leao salió lesionado luego de su gol, aunque posiblemente no sea una molestia que lo saque mucho tiempo de juego.

En el segundo tiempo, Pulisic y Santi Giménez se combinaron de gran forma para que el mexicano le diera un pase de gol al estadounidense y asegurar el pase a la siguiente ronda.

Luka Modric también debutó y vio algunos minutos en la victoria por la copa. Ahora, el AC Milan esperará para su debut en la Serie A.

