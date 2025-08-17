“Chino” Huerta se reencuentra con el gol y encamina al Anderlecht a una victoria

El delantero mexicano César ‘Chino’ Huerta encarriló el triunfo en el campo del Dender del Anderlecht (0-2), que se mantiene a un punto del líder de la Liga de Bélgica, el Union Saint Gilloise, en la cuarta jornada de la competición.

Huerta, que inició el encuentro como suplente, saltó al campo en el minuto 61, en lugar de Yari Verschaeren, con empate sin goles en el marcador. El mexicano aprovechó su ocasión diez minutos después de estar en el terreno de juego cuando llegó desde atrás y aprovechó un pase desde la izquierda del ecuatoriano Nilson Angulo para batir al meta Michael Verrips.

El atacante de 24 años llegó al fútbol europeo, a la liga de Bélgica, el pasado mes de enero procedente de los Pumas de la UNAM, de la Liga MX, donde jugó los tres años anteriores.



Fue decisivo en la victoria ‘Chino’ Huerta, quien no marcaba desde el pasado 6 de abril, cuando lo hizo ante el Genk. El mexicano participó también en el segundo gol del Anderlecht. Inició la jugada y envió un pase a Angulo que volvió a asistir. En esta ocasión a Thorgarn Hazard que sentenció la victoria del cuadro de Bruselas.



El Anderlecht, que en la pasada jornada cayó contra el Waregem, se reencontró con el triunfo. Es tercero, con tres triunfos y una derrota, un punto por detrás del Saint Gilloise, líder con diez puntos empatado con el St. Truiden.

*Con información de EFE.

