Seleccionado hondureño ficha por el Alverca, club de Vinícius Jr. en la Primeira Liga

El defensa internacional hondureño Julián Martínez fue anunciado como el nuevo fichaje del Alverca, club de la Primeira Liga de Portugal que cuenta entre sus propietarios con el madridista Vinícius Júnior.

Martínez, de 21 años, “destaca por su velocidad y capacidad técnica en la salida del balón, así como por su versatilidad en la forma de actuar en el eje defensivo”, explicó el Alverca en un comunicado.

El hondureño, que puede jugar tanto en el centro como en el flanco izquierdo de la defensa, llega al fútbol europeo procedente del CD Olimpia de su país natal, donde se formó y ganó una Liga Apertura y tres Ligas Clausura con el primer equipo.

Recientemente se ganó un puesto en la selección absoluta de Honduras y fue uno de los titulares de su país en la última Copa Oro, en la que llegó a semifinales.

“Sé que este es el paso ideal en mi carrera. El Alverca está entrando en una época histórica. Es un honor representar este símbolo”, declaró Julián Martínez en unas declaraciones difundidas por su nuevo equipo.

Martínez es el fichaje número 29 para esta temporada del Alverca, que regresó a la primera división portuguesa tras una ausencia de 21 años y que el pasado mes de febrero fue adquirido por un grupo de inversores entre los que se encuentra el extremo brasileño del Real Madrid.

*Con información de EFE.

