El Atlético Madrid pierde en su debut liguero pese a golazo de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid comenzó la temporada con una derrota inesperada. El conjunto dirigido por Diego Simeone se adelantó con un espectacular gol de falta de Julián Álvarez en el minuto 37, pero terminó cayendo 2-1 en el RCDE Stadium frente a un Espanyol que nunca bajó los brazos y supo castigar los errores de su rival.

El arranque del encuentro mostró a un Espanyol ambicioso. Durante los primeros diez minutos, los locales presionaron alto y se acercaron al área de Jan Oblak con velocidad, aunque el ímpetu inicial se fue diluyendo.

El Atlético equilibró el control del balón y empezó a generar peligro. A los 15 minutos, un córner lanzado por Baena encontró la cabeza de Hancko, pero Dimitrovic evitó el tanto. Acto seguido, Roberto Fernández respondió con un disparo lejano que también obligó a lucirse a Oblak.

El duelo se volvió de ida y vuelta. Cabrera tuvo una ocasión de cabeza para los periquitos y Julián Álvarez probó nuevamente los reflejos de Dimitrovic en una jugada colectiva que levantó a la grada visitante. A medida que avanzaba el cronómetro, el Atlético parecía más asentado y controlaba los tiempos del partido.

El Espanyol castigó la falta de contundencia colchonera

Ese dominio se reflejó en el marcador. En el 37, Julián Álvarez ejecutó con precisión una falta directa y colocó el balón en la escuadra, inalcanzable para Dimitrovic. El 0-1 parecía encaminar el estreno rojiblanco. Incluso, en el segundo tiempo, el delantero argentino estuvo cerca de repetir con un disparo al palo que pudo sentenciar el duelo en el minuto 57.

Pero el Atlético no liquidó el partido y lo pagó caro. El Espanyol, pese a verse superado en el juego, no dejó de intentarlo. En el 73, un saque de falta de Edu Expósito encontró a Miguel Rubio, que igualó el marcador con un cabezazo certero. Ese tanto levantó al RCDE Stadium y cambió por completo la dinámica.

Con el impulso de su gente, los locales fueron por más. En el minuto 84, Pere Milla se adelantó a la defensa rojiblanca y, de espaldas a Oblak, conectó un cabezazo que significó el 2-1 definitivo. Los seis minutos de añadido no bastaron para que el Atlético encontrara el empate.

Tras el partido, Koke Resurrección reconoció las falencias de su equipo: “Debemos ser contundentes si queremos hacer algo en esta Liga. Nos está matando”, señaló el capitán en Movistar. También recalcó la importancia de la concentración: “Debemos estar todos con la alerta puesta, tanto los que salimos de inicio como el resto”.

Aun así, el mediocampista no dramatizó por el tropiezo en el debut: “El primer tiempo ha sido muy bueno y hasta su primer gol el encuentro estaba controlado”. Simeone y los suyos regresan a Madrid con la obligación de corregir rápido si quieren mantenerse en la pelea por los primeros lugares.



