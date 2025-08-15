El FC Barcelona asegura a Jules Koundé hasta 2030

El FC Barcelona anunció este viernes la renovación de Jules Koundé, quien seguirá vistiendo la camiseta azulgrana hasta el 30 de junio de 2030. El zaguero francés, de 26 años, tenía contrato hasta 2027, pero ambas partes decidieron extenderlo tres temporadas más, consolidando así su papel como uno de los pilares defensivos del equipo.

Koundé llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Sevilla y rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico.

El acto oficial de la firma contará con la presencia de Joan Laporta, presidente de la institución, según adelantó el club en un comunicado.

Negociaciones rápidas y compromiso total

La renovación no tomó por sorpresa a la afición. El propio Koundé lo había adelantado durante la gira del equipo por Asia, a finales de julio. “El club y yo teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento, me siento a gusto con el equipo y estoy muy agradecido de estar en una institución donde cada año se pelea por todos los títulos. No tenía ninguna intención de irme”, aseguró entonces. También destacó que las negociaciones fueron “rápidas” y sin complicaciones.

Bajo la dirección del alemán Hansi Flick, Koundé disputó 53 partidos la temporada pasada, consolidándose como titular indiscutible. Aunque ha jugado principalmente como lateral derecho, el francés insiste en que su formación y preferencia están en la posición de central. “Siempre estoy a disposición del entrenador, sabe que puedo jugar en las dos demarcaciones. Pero siempre me sentiré más central, porque me formé como tal”, explicó.

Desde su llegada, ha sumado un importante palmarés con el Barcelona: dos Supercopas de España (2023 y 2025), una Copa del Rey (2025) y dos títulos de Liga (2023 y 2025). Ahora, con contrato hasta 2030, Koundé afronta el reto de seguir creciendo y dar “otro paso adelante” en esta nueva etapa.

Con esta renovación, el Barça no solo asegura la continuidad de un jugador versátil y competitivo, sino que también envía un mensaje claro: el proyecto deportivo de los próximos años contará con una base sólida en la defensa, en la que Koundé es protagonista indiscutible, sobre todo tras la salida de Íñigo Martínez a Medio Oriente.



