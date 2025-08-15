Por siempre Diogo Jota: El Liverpool rindió homenaje al portugués en el inicio de la Premier League

La nueva temporada de la Premier League inició con un profundo tono emotivo. El recuerdo a Diogo Jota, figura del Liverpool durante cinco años y fallecido en julio en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva, marcó el arranque de la competición. El primer partido, precisamente en Anfield ante el Bournemouth, estuvo cargado de homenajes que se extendieron por todo el Reino Unido.

Desde días antes, clubes como Chelsea y Wolverhampton habían sumado mensajes y gestos de solidaridad. Sin embargo, fue el Liverpool el que encabezó el homenaje más sentido: los jugadores portaron brazaletes negros, las pantallas gigantes mostraron imágenes de la trayectoria del portugués y un enorme tifo con las letras “DJ20” cubrió uno de los fondos del estadio.

La presencia de la familia de Jota en el palco central añadió un tono más íntimo. Antes del pitazo inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria de Diogo y André, recordados también con las siglas “AS30” en diferentes puntos del estadio. El momento fue acompañado por un “You’ll Never Walk Alone” cantado con especial fuerza por la afición.

Homenajes dentro y fuera de la cancha

El tributo al portugués no se limitó al encuentro inaugural. El Liverpool lanzó a la venta camisetas con la imagen de Jota y la frase “On His Name, Diogo” junto a “Forever 20”, el número que portó con orgullo. Todo lo recaudado se destinará a la fundación del club para apoyar el fútbol base, así como los ingresos por la personalización de camisetas con su nombre y dorsal.

En un gesto inédito, la institución decidió retirar el número 20 de todas sus plantillas, incluidas la femenina y la cantera, para la temporada completa. Además, se habilitó un espacio en Anfield donde los aficionados pueden dejar ofrendas y mensajes, mientras se construye un memorial permanente.

La Premier League, en coordinación con el Liverpool, confirmó que todos los clubes guardarán un minuto de silencio en esta primera jornada, además de portar brazaletes negros. Durante el Community Shield entre Liverpool y Crystal Palace en Wembley, también se rindió homenaje a los hermanos con coronas de flores y un silencio respetuoso, aunque una pequeña parte de la afición visitante interrumpió el momento, lo que provocó reacciones inmediatas de otros asistentes que exigieron respeto.

Más allá de la rivalidad, el recuerdo de Diogo Jota se ha convertido en un símbolo de unión para toda la liga, dejando claro que su legado en el fútbol inglés y en el corazón de los aficionados seguirá intacto.



