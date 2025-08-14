Chelsea donará ganancias del Mundial de Clubes a familia de Diogo Jota

El Chelsea realizará un gran gesto y donará parte de las primas de las ganancias en el Mundial de Clubes a la familia del fallecido Diogo Jota y su hermano André Silva, de acuerdo a The Athletic.

Los futbolistas del Chelsea recibieron en torno a 14 millones de euros por su triunfo en el torneo, lo que supone unos 430,000 euros por persona ($502,000 dólares).

El club londinense ha decidido a hacer un pago por una cifra similar a la familia de los jugadores portugueses fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora (España).

Cabe destacar que el Liverpool también se comprometió a pagar el contrato restante del futbolista portugués, quien debería recibir $20 millones de dólares por el resto de su acuerdo con los Reds.

Además, los ‘Reds’ han retirado el número ’20’ de Jota del primer equipo, la cantera y el equipo femenino, siendo la primera vez en la historia que tienen un gesto como este.

Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en primera fecha

La ‘Premier League’ guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana como homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España), el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués.

Tanto el Liverpool como el Wolverhampton Wanderers, donde jugó Jota, de 28 años, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre el Liverpool y el Crystal Palace, la leyenda del Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool, que desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

