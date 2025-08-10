Crystal Palace tumba al millonario Liverpool y le gana la Community Shield contra todos los pronósticos

Imponiéndose a los más de $300 millones de dólares en fichajes del Liverpool, que jugó con sus 4 nuevas caras en Wembley, el Crystal Palace, un club que solo ha gastado $2 millones este verano, ganó este domingo la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) en la tanda de penaltis (2-2/3-2).

Los de Oliver Glasner, que suman el segundo título de su historia en apenas unos meses, sellaron la Community Shield en una tensa tanda de penaltis en la que Dean Henderson fue fundamental y en la que Mohammed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Eliott erraron sus lanzamientos.

Como suele ocurrir con la Community Shield, título que se disputa entre el campeón de la Premier League y el de la FA Cup, la intensidad durante muchos minutos fue más de amistoso de pretemporada que de trofeo oficial, por eso seguramente a la hora de contabilizar los títulos grandes este se suele excluir. Quizás también la motivación no es la misma para un Liverpool que la ha ganado en 16 ocasiones y que está acostumbrado a otras cotas, que para un Palace que solo tiene un entorchado -la FA Cup– en su vitrina.

Aun así, la primera parte fue entretenida, empezando por un golazo de Hugo Etikité en su estreno oficial como futbolista del Liverpool. Los Reds demostraron en los primeros 45 minutos que han invertido bien y el 0-1 lo convirtió Ekitiké a pase de Florian Wirtz y el 1-2 Jeremie Frimpong, en un intento de centro que se transformó en golazo.

Entre medias, Jean-Philippe Mateta erró un mano a mano, pero tuvo la fortuna de que en la segunda jugada Virgil Van Dijk se llevó por delante a Ismaila Sarr y el árbitro cazó el penalti. Desde los 11 metros, Mateta puso el momentáneo 1-1 para el Palace.

Cuatro minutos después llegó el ya mencionado tanto de Frimpong y el Liverpool se relajó. Tuvo alguna ocasión en la segunda mitad para llevarse el título, pero permitió que el Palace creciera y se creyera que, como hace unos meses contra el Manchester City en este mismo escenario, la sorpresa fuera posible.

Tras una gran parada de Alisson Becker a Eberechi Eze, el Palace logró la igualada a 13 minutos del final, cuando Adam Wharton conectó un pase en profundidad para dejar solo a Sarr, que definió con potencia al primer palo.

Un golazo que noqueó al Liverpool y que pudo venir acompañado del 3-2 si Chris Kavanagh, el colegiado del partido, hubiera visto la mano de Alexis Mac Allister dentro del área un minuto después.

El empate se mantuvo con los 90 minutos cumplidos y el duelo se fue a la tanda de penaltis, donde Mohamed Salah comenzó con un disparo a las nubes que condenó a un Liverpool que ya no se levantó.

Dean Henderson, uno de los héroes de la FA Cup -parando un penalti a Omar Marmoush en aquella final- detuvo 2 de los siguientes lanzamientos, a Mac Allister y Elliott, y pese a los fallos de Eberechi Eze y Borna Sosa, el Palace se proclamó campeón de la Community Shield por primera vez en su historia.

*Con información de EFE.

