Messi estará de vuelta de su lesión para enfrentar a LA Galaxy

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, informó este viernes que Messi debería entrar en la convocatoria para el partido contra LA Galaxy tras su lesión.

“Messi esta bien, de hecho desde el miércoles ha entrenado con el equipo. Creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana”, dijo Mascherano en un encuentro con los medios antes del entrenamiento de este viernes.

Leo Messi no juega desde el pasado 2 de agosto cuando sufrió una lesión muscular en su pierna, aunque no hubo mayores detalles. Esta lesión fue contra el Necaxa por la fase de grupos de la Leagues Cup.

Esto le obligó a perderse los dos siguientes encuentro del Inter Miami, que se saldaron con victoria por 3-1 ante Pumas en la Leagues Cup, y con una contundente derrota por 4-1 contra el Orlando City en la MLS.

Sin embargo, el preparado argentino no confirmó que Messi fuera a tener minutos en el partido de mañana, que antecede a los cuartos de final de la Leagues Cup que el Inter Miami disputará el próximo miércoles contra Tigres.

“Vamos a ir analizando. Tenemos el partido del miércoles pero mañana para nosotros es un partido muy importante porque venimos de una derrota dura”, dijo el preparador argentino sobre la posibilidad de introducir rotaciones en el once.

LA Galaxy viene de una goleada en contra

Los Angeles Galaxy tuvieron gran paso en la League Cup, pero fueron goleados en su regreso a la MLS.

El equipo de Marco Reus cayó 4-0 ante el Seattle Sounder, único equipo invicto en fase de grupos de la Leagues Cup.

LA Galaxy probablemente podría pensar más en el duelo del miércoles ante Pachuca por los cuartos de final de la Leagues Cup y no en la MLS, torneo en el que marchan últimos y lejos de los puestos clasificatorios.

