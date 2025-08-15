Chino Huerta y Orbelín Pineda se enfrentarán por un puesto en Conference League

Chino Huerta y el Anderlecht se enfrentarán a Orbelín Pineda y el AEK Atenas por un puesto en la Conference League.

Los dos equipos salieron en el sorteo del enfrentamiento de la tercera fase del torneo europeo, que tuvo al Chelsea como campeón en la campaña pasada.

El Anderlecht clasificó a la tercera fase de la Conference League luego de derrotar 4-1 al Sheriff Tiraspol.

Huerta disputó 14 minutos en el partido de ida y luego 71 minutos en la vuelta, aunque no tuvo participación directa en los goles del club belga.

Por su parte, el AEK Atenas sufrió para poder meterse a la siguiente fase de clasificación. El club griego empató 3-3 con el Aris Limassol tras los 180 minutos y tuvieron que jugar tiempo extra.

El conjunto del futbolista mexicano definieron en el tiempo agregado con un marcador global 5-3. Luka Jovic, quien estuvo en rumores de llegar al Cruz Azul, anotó el gol para sentenciar la llave.

El primer duelo será el 21 de agosto con horario por definir, mientras que el juego de vuelta será el 28 de agosto con horario por confirmar.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Mateo Chávez también avanzo con el AZ Alkmaar

El lateral derecho Mateo Chávez también jugará la tercera fase de clasificación de la Conference League con el AZ Alkmaar.

El club de la Eredivisie se medirá al Levski Sofia de Bulgaria y conseguir un cupo en la fase de grupos del tercer torneo de clubes europeo.

AZ derrotó 3-0 en la ida al Vaduz en un partido que Chávez apenas disputó 4 minutos. En la vuelta juntó los 90 minutos en la victoria 0-1 de su equipo.

Chávez comenzó con buen pie la Eredivisie tras entrar de cambio en 14 minutos y dio una asistencia en la victoria 4-1 sobre Groningen.

El siguiente partido del AZ Alkmaar será ante el Volendam por la Eredivisie antes de la ida y vuelta contra el Levski de la Conference.

Sigue leyendo:

– Edson Álvarez supuestamente vive sus últimas horas en el West Ham United

– Chivas blindó a Hugo Camberos y cuatro canteranos más

– Seleccionado hondureño ficha por el Alverca, club de Vinícius Jr. en la Primeira Liga