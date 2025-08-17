Santi Giménez inicia la temporada con asistencia en triunfo del AC Milan en Coppa Italia

El arranque oficial de la temporada 2025-26 dejó buenas noticias para el AC Milan y, en especial, para el delantero mexicano Santiago Giménez. En su debut en San Siro esta campaña, el exjugador del Feyenoord dio una asistencia clave en la victoria 2-0 frente al Bari por los treintaidosavos de final de la Coppa Italia.

El partido comenzó con un golpe inesperado para los ‘rossoneri’: la lesión de Rafael Leao al minuto 18. Esa circunstancia obligó al técnico Massimiliano Allegri a mover sus piezas antes de lo previsto y abrió la puerta para el ingreso temprano de Giménez, quien estaba programado inicialmente para tener minutos en la segunda parte.

El atacante tricolor no tardó en involucrarse. Aunque en el primer tiempo tuvo apariciones limitadas, incluso llegando a marcar un gol que fue invalidado por posición adelantada, su presencia fue creciendo con el correr de los minutos.

Modric debuta en San Siro y Santi aporta la asistencia decisiva

La segunda parte trajo consigo el ingreso más esperado de la noche: Luka Modric. El veterano croata se estrenó oficialmente con la camiseta del Milan y recibió una ovación cerrada del público en San Siro. Coincidiendo con su entrada, también se produjo la jugada que definió el rumbo del partido.

Santiago Giménez recuperó una pelota en tres cuartos de cancha, combinó rápidamente con Christian Pulisic y le sirvió un pase preciso para que el estadounidense marcara el segundo tanto del encuentro. Esa acción selló el 2-0 y dio tranquilidad al equipo local tras el primer gol de Rafael Leao en el arranque.

Con el marcador a favor, el Milan manejó el ritmo sin sobresaltos y permitió que Modric tomara confianza en el medio campo. Incluso el croata probó con un disparo desde la frontal, aunque no logró superar al portero rival. Giménez, por su parte, completó 75 minutos de juego y terminó siendo uno de los nombres destacados de la noche.

El triunfo le da al Milan el pase a dieciseisavos de final, donde se enfrentará al Lecce nuevamente en San Siro. Pero antes, Allegri y sus dirigidos deberán pensar en el debut en Serie A frente al Cremonese, el próximo sábado 23 de agosto, también en casa.

Para Giménez, la primera presentación de la temporada con su club no pudo ser más alentadora: asistencia y victoria.



