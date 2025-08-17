Son Heung-min supera récord de Messi y LAFC doblega 2-0 a New England Revolution

Todo indica que a Los Ángeles FC les quedó como anillo al dedo el fichaje del surcoreano Son Heung-min, pues su presencia no solo ha influido en el terreno de juego como este sábado al participar en los dos goles de la victoria sobre New England Revolution 2-0 e imponer nuevo récord de venta de playeras.

En lo deportivo, el exdelantero del Tottenham Hotspur, así como del Bayer Leverkusen y del Hamburgo, ha generado una mayor fuerza ofensiva en un tándem en la delantera con el franco gabonés Denis Bouanga, generando mayores opciones de gol al cuadro de los Black & gold.

Mientras que en el aspecto comercial, Son Heung-min superó la marca de playeras vendidas del astro argentino Lionel Messi cuando este llegó al Inter Miami, al vender una mayor cantidad en el primer mes de estancia en el fútbol de Estados Unidos.

Estos datos no son mera apreciación, sino provenientes de la propia liga, tal como lo dio a conocer John Tarrington, vicepresidente de la liga, quien expuso que: “Esta es ahora la segunda semana en la que no solo hablamos de la camiseta de fútbol más vendida en la MLS. Es la camiseta más vendida de cualquier deporte en el mundo en este momento.”

Mientras que Front Office Sports, Lionel Messi, estableció el récord de la MLS en 2024, cuando se vendieron 500,000 camisetas del Inter Miami en su primer mes, mientras que la proyección de ventas para el coreano es de un millón 500 mil franelas en su primer mes de estancia como delantero del LAFC.

La influencia surcoreana en LA

Por otra parte, mucho del efecto que ha generado la presencia de Son en la ciudad angelina se debe al gran impacto que ha generado fuera del terreno de juego en virtud de que en la ciudad de Los Ángeles existe la comunidad surcoreana más grande fuera de su país en un total de 300 mil habitantes, lo cual ha generado que el interés por ver a su compatriota se convierta en toda una atracción al grado de que el LAFC ha ordenado el aumento en el costo de los boletos.

Su aporte en la cancha

Si bien es cierto que Son Heung-min no ha anotado en los dos partidos que lleva disputados con el uniforme oro y negro del LAFC, pero en poco tiempo ha demostrado las razones de porque ha llegado su fichaje más costoso y más mediático en su historia.



Por segunda ocasión su influencia fue importante, pues si en el primer partido en 29 minutos generó tres jugadas de gol con disparos directos, después de completar seis de nueve pases y provocar el penal al minuto 77 que permitió a Bouanga anotar el gol y terminar empatando 2-2.

Mientras que en el juego de este sábado no obstante irse de nueva cuenta en blanco, el exdelantero de los Spurs logró su primera asistencia cuando en el minuto 90 Nathan Ordaz le dio el esférico y este recortó a un rival antes de entregársela a Mathieu Choinière para que este anidara el 2-0 al minuto 90+4 generando un bailecito de festejo en el que se integró el franco gabonés Bouanga.

Poco antes, Marcelo Delgado a los 51 había inaugurado el marcador y empezado el camino de la victoria del equipo dirigido por Steve Cherundolo que se mantiene al acecho de los líderes en la Conferencia Oeste de la MLS.

