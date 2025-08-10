Heung-min Son debuta en la MLS consiguiendo un penalti decisivo para LAFC

El fútbol de la MLS vive un nuevo capítulo con la llegada de una de sus figuras más esperadas. Apenas tres días después de su presentación oficial en el Estadio BMO, Heung-min Son tuvo su estreno con LAFC y lo hizo dejando huella en un empate 2-2 frente al Chicago Fire.

El debut del capitán de la selección de Corea del Sur se dio en el SeatGeek Stadium, con un ambiente electrizante. El encuentro no estaba en los planes iniciales, pero un permiso de última hora le permitió viajar a la Ciudad de los Vientos y entrar al minuto 61, con su equipo en desventaja 2-1.

Watch every touch from Son Heung-Min's first MLS game. 👌 pic.twitter.com/krUyOiUMJR — Major League Soccer (@MLS) August 10, 2025

Un partido intenso y una entrada histórica

Chicago Fire golpeó primero. Apenas al minuto 11, Carlos Terán aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza y poner a los locales al frente. LAFC respondió casi de inmediato: al 19’, Ryan Hollingshead conectó un centro de David Martínez y devolvió la paridad.

En la segunda mitad, el duelo volvió a inclinarse para los de casa. Jonathan Bamba firmó un golazo al 70’, con un disparo potente que dejó sin opciones al guardameta. Pero el protagonismo del cierre sería de Son.

Su ingreso fue recibido con una ovación que mezcló camisetas de Corea del Sur, Tottenham y Bayer Leverkusen entre el público, algunos aficionados visiblemente emocionados. Al minuto 77, el surcoreano se escapó dentro del área y fue derribado por Terán. El árbitro, tras revisar el VAR, sancionó penalti. Denis Bouanga lo ejecutó con frialdad al 81’, colocando el balón en la escuadra derecha para el 2-2 definitivo.

Los últimos minutos fueron un intercambio de intentos, con ambos equipos buscando el triunfo. Sin embargo, las defensas se impusieron y el marcador no se movió más.

First game in the books. ✅ pic.twitter.com/GjDArXNo8D — Major League Soccer (@MLS) August 10, 2025

El empate deja a Chicago y LAFC con un punto, pero el recuerdo del partido será, sin duda, el estreno del ídolo asiático en suelo estadounidense. El fuerte respaldo de la afición visitante y la conexión inmediata de Son con sus compañeros auguran que su paso por la MLS será seguido con gran expectación.



