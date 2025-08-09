¿Las obras del Estadio Azteca están atrasadas a diez meses para el inicio del Mundial 2026?

Después de que circularan en redes sociales unas recientes imágenes del estado actual que presentan las obras de remodelación del Estadio Azteca (Banorte) para el Mundial 2026, en donde se observan que muchas de ellas están en obra negra, el resquemor y dudas que esté listo han empezado a generarse.

El asunto no se ve prometedor y aunque los funcionarios del Comité Organizador de la justa mundialista y de la empresa Televisa, dueña del inmueble, han garantizado que todo estará listo, la realidad es que el retraso en los recursos han provocado que las labores de remodelación vayan contra reloj y con la amenaza de no estar al cien por ciento.

Si bien es cierto que todas las obras generaron un rediseño del coloso de Santa Úrsula, desde las butacas, cambio de zona de acceso a vestidores, zonas VIP, etc., así como la colocación del pasto tan esencial en las exigencias de la FIFA para autorizar un Mundial.

Por lo pronto en la cuenta de la red social de X llamada como Estadios México, reveló hace unas cuantas horas nuevas imágenes sobre el avance de las obras de la casa oficial del América y de la selección de México, en el sur de la ciudad y donde se percibe que existen todavía muchas cosas por afinar y sobre todo realizar en muchas de la zona del monumental escenario dos veces mundialista.

En las gráficas publicadas se denota que las grúas siguen todavía dentro del estadio y lo más preocupante que en algunas zonas de las butacas todavía no se han iniciado ni la colocación de las mismas y apenas se están colocando los cimientos.

Después vendrá colocar las butacas, así como determinar las zonas, la terminación de la zona de vestidores, baños y accesos en esta obra monumental de remodelación y en donde todas estás opiniones e imágenes no han sido autorizadas o publicadas por los expertos de la obra.

La preocupación del césped

Otro de los retos a tomar en cuenta es la colocación del césped, pues hasta el momento toda esa zona es pura tierra, ladrillos, escombros, etc. y de acuerdo a la experiencia de otros escenarios, la colocación de un césped confiable requiere tiempo para que pueda quedar bien sembrado y responda a las exigencias de la Comisión Revisora de la FIFA.

Así que las labores son contrarreloj, porque además debe haber un par de partidos ‘prueba’ antes de la inauguración el próximo 11 de junio contra rivales todavía sin designar y en donde se han manejado nombres de posibles candidatos como Alemania, Países Bajos e inclusive Brasil, pero hasta el momento no hay nada firmado.

