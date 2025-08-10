Pachuca vapuleó al Atlas 0-3 y la afición atlista exige la salida del técnico Gonzalo Pineda

Ni el propio Gonzalo Pineda lo habría imaginado que de pronto Atlas bajo sus órdenes perdiera la brújula como lo hizo esta noche de sábado en su peor juego para caer 0-3 ante el Pachuca que agrava la crisis interna del cuadro rojinegro al grado de que la afición atlista exigió al final del juego su destitución.

Sin duda un golpe al proyecto del exdirector técnico del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) que desafortunadamente en el actual torneo Apertura 2025 no ha logrado carburar como pensaba y terminó cediendo terreno desde casi el principio de los 90 minutos del juego de la fecha 4.

¡Los Tuzos pegan primero! Gastón Togni la baja de pecho y la manda a guardar con un golazo 😍#LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/ST04zfbfx9 — TUDN USA (@TUDNUSA) August 10, 2025

Con el tropiezo sumaron su quinta derrota consecutiva en los siete encuentros que han disputado, porque después del espectacular empate 3-3 con Cruz Azul en la jornada 2 de la Liga MX, sumaron tropiezos con Monterrey 3-1, Inter Miami 2-1, Orlando City 3-1 y Atlante United 4-1 en la Leagues Cup, amén del 0-3 con Pachuca a su regreso al torneo mexicano, con lo cual la situación parece insostenible para el director técnico mexicano.

Porque lo grave no son solo las derrotas, sino que en esta serie de tropiezos han admitido 20 goles y lo que es peor, seis juegos sin conocer la victoria, en un panorama desalentador para un equipo que parecía armado para grandes cosas, pero que parece tener el grave problema de la falta de confianza en el terreno de juego.

Gonzalo Pineda en su afán de encontrar una señal de reacción, movió sus piezas en su alineación, pero el equipo no pudo tener respuestas, por el contrario, las dudas fueron evidentes y que desde el minuto 9 con el gol del argentino Gastón Togni empezaron a cavar la tumba rojinegra.

Las acciones

Atlas empezó bravo el juego yendo al ataque con un remate del serbio Uros Durdevic a pase de Carlos Orrantía que el portero Carlos Moreno pudo detener con ciertos apuros, pero la respuesta hidalguense fue furibunda y con un golazo de Togni lograron ponerse adelante en el marcado cuando el argentino a pase de Elías Montiel bajó con el pecho el esférico y de media vuelta lo metió en las redes dejando sin opción al portero colombiano Camilo Vargas.

Atlas quiso reaccionar, pero en el minuto 25 Pachuca logró el 2-0 cuando Gustavo Ferrareis regaló el esférico para que Alonso Aceves combinara con Víctor Guzmán y este pusiera el balón en las redes agravando el panorama de los atlistas.

Los rojinegros tratando de cambiar la historia fueron de nuevo al frente y una aparente falta sobre Durcovic que fue revisada por el VAR dentro del área determinó que no era penal y con ello no pudieron acercarse en el marcador.

Para colmo de males al minuto 42 el argentino Sergio Barreto remató de cabeza un tiro de esquina que no pudo detener el portero Camilo Vargas, con lo cual los aficionados atlistas empezaron con los cánticos: “Qué se largue Pineda, que se largue”.

¡Apaguen el Jalisco y vámonos! Barreto la manda guardar con la cabeza para el 3-0 🤯🔥#LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/7Vxiezz7mm — TUDN USA (@TUDNUSA) August 10, 2025

Atlas quiso ayudar a apagar esos reclamos y Alfonso Gonzalez a dos minutos de iniciado el segundo tiempo estrelló un balón en el larguero con colaboración del portero del Pachuca Carlos Moreno y eso fue todo, porque después hubo cierto ida y vuelta de ambos equipos, pero el marcador ya no se movió.

