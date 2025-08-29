AC Milan consigue a su delantero para jugar con Santi Giménez

El francés Christopher Nkunku acudió este viernes en la clínica médica del Milan para someterse al reconocimiento médico con la entidad ‘rossonera’, a la que llega procedente del Chelsea.

El atacante, que llegó en la noche del jueves desde Londres, firmará esta misma tarde su nuevo contrato como milanista, una vez superadas las pertinentes pruebas médicas.

La operación, según apuntan medios italianos, se cerró con una cifra cercana a los $42 millones de euros ($48.9 millones de dólares) con bonus incluidos con un contrato por las próximas 4 temporadas.

🚨 Nkunku has completed his medical. He will undergo fitness test before signing the contract for Milanpic.twitter.com/anup6kD485 — Milan Eye (@MilanEye) August 29, 2025

Milán consigue mejorar su ataque tras derrota en Serie A

La decisión del Milan de apostar por Nkunku llegó después de dos operaciones fallidas. Primero con el nigeriano Victor Boniface, que no convenció al equipo médico ‘rossonero’ por sus lesiones de cruzado en la rodilla derecha.

Luego intentaron fichar al danés Conrad Harder, con el que no se terminó de llegar a un acuerdo.

Nkunku viene de quedar campeón de la Liga Conferencia y del Mundial de clubes con el Chelsea, equipo en el que jugó un total de 62 partidos en dos temporadas, con 18 goles y 5 asistencias.

Antes, con el Leipzig, donde explotó, disputó 173 partidos en los que marcó 70 goles y dio 56 asistencias entre 2019 y 2023.

El francés puede jugar como falso 9, a un extremo o también detrás de un delantero centro, por lo que se puede adaptar a distintos estilos de juego de Massimiliano Allegri.

El Milán necesita un gran ataque tras caer en el debut de la Serie A ante el recién ascendido Cremonese.

Santiago Giménez y Christian Pulisic jugaron 90 minutos, pero no pudieron ser efectivos de cara al arco.

Este viernes disputan un partido contra el Lecce por la fecha 2 de la Serie A en la que buscarán su primera victoria como visitante.

