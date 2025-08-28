Zlatan Ibrahimovic recibe el Premio Presidente de la UEFA 2025

El exfutbolista del LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic recibió este jueves en Mónaco el Premio Presidente de la UEFA, de manos del esloveno Aleksander Ceferin, momentos antes del sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones en el Foro Grimaldi.

“Zlatan es conocido por ser un competidor sin igual, un ganador nato y un icono de la cultura pop. Pero, sobre todo, es un ser humano extraordinario, un chico de oro que nunca ha olvidado sus raíces, que antepone discretamente la compasión al reconocimiento y que siempre tiende la mano a los más necesitados. Estoy muy orgulloso de que el premio de este año haya recaído en sus manos“, dijo el presidente de la UEFA, quien otorga este premio anualmente para reconocer a un ícono deportivo cuya influencia va más allá de las canchas.

UEFA President Aleksander Čeferin with Zlatan Ibrahimović, winner of the 2025 President’s Award. pic.twitter.com/LYE2jDoPpI — UEFA (@UEFA) August 28, 2025

El exfutbolista sueco es reconocido por su olfato goleador y su personalidad arrolladora, pero también por su labor humanitaria, incluyendo importantes donaciones a hospitales y esfuerzos para apoyar a niños necesitados; además de aprovechar su influencia para promover causas fundamentales, creando conciencia y movilizando recursos para combatir el hambre, promover la educación y apoyar los esfuerzos de ayuda en casos de desastre

“Es un gran honor recibir este premio, significa mucho para mí, estoy súper feliz. Jugar con grandes jugadores y en grandes clubes me ha hecho ser lo que soy”, dijo Ibrahimovic tras recoger el galardón de manos de Ceferin, que destacó la calidad del sueco como jugador y le definió como alguien que “no olvida sus raíces”.

Ibrahimovic, que protagoniza el vídeo de la UEFA exhibido hoy para la apertura de la temporada, reconoció que los goles favoritos de su carrera son uno que marcó con su selección contra Italia a Buffon y otro a la selección de Inglaterra.

Aleksander Čeferin on why he chose Zlatan Ibrahimović as this year’s UEFA President’s Award winner… pic.twitter.com/0z85wggule — UEFA (@UEFA) August 28, 2025

