Así será el camino del Real Madrid y Barcelona en Champions League

UEFA realizó este jueves el sorteo de la Champions League que tendrá a Real Madrid y Barcelona con grandes partidos en el formato de liga con 8 partidos en fase de grupos.

El Real Madrid quedó en un gran grupo en el que enfrentará a rivales conocidos como el Manchester City y el Liverpool de Inglaterra.

Además tendrá la posibilidad de jugar contra el Kairat Almaty, equipo de Kazajistán que está debutando en esta edición.

Así queda el camino del Real Madrid en fase de liga por Champions League:

Real Madrid vs. Manchester City en Santiago Bernabéu

Liverpool vs. Real Madrid en Anfield

Real Madrid vs. Juventus en Santiago Bernabéu

Benfica vs. Real Madrid en Estádio Da Luz

Real Madrid vs. Olympique Marseille en Santiago Bernabéu

Olympiacos vs. Real Madrid en Estadio Georgios Karaiskakis

Real Madrid vs. Mónaco en Santiago Bernabéu

Kairat Almaty vs. Real Madrid en Estadio Central

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/a9gDwUKDMC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Esta etapa inicial, llamada “fase liga”, incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Barcelona se enfrentará al viejo conocido PSG

Barcelona tendrá a dos rivales con los que tiene mucha historia en la Champions League, ambos protagonistas en el último año: Paris Saint Germain y Chelsea.

Así queda el camino del Barcelona en fase de liga por Champions League:

Barcelona vs. París Saint Germain en Camp Nou

Chelsea vs. Barcelona en Stamford Bridge

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt en Camp Nou

Club Brugge vs. Barcelona en Estadio Jan Breydel

Barcelona vs. Olympiacos en Camp Nou

Slavia Praha vs. Barcelona en Eden Arena

Barcelona vs. Copenhaguen en Camp Nou

Newcastle United vs. Barcelona en St. James Park

