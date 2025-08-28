UEFA pone fecha para decidir sobre Barcelona vs.Villarreal en Miami

El Comité Ejecutivo de UEFA ya tiene fecha para decidir si aprueba el partido de Barcelona vs. Villarreal por La Liga en Miami. La decisión se conocerá el próximo 11 de septiembre.

La UEFA estudia en estos momentos la solicitud hecha por la Federación Española de Fútbol (RFEF) y los argumentos legales y las posibles consecuencias para pronunciarse sobre la misma en uno u otro sentido.

El organismo también ha recibido una petición del Real Madrid para que no autorice el encuentro, por considerar que su traslado altera el equilibrio de la competición y afecta a su integridad.

A su vez, la UEFA conoce la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), así como la de la Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe).

La AFE calificó de falta de respeto a los futbolistas la decisión de la junta directiva de la RFEF de pedir autorización a la UEFA y a la FIFA para trasladar el partido, por la “ausencia de diálogo e información”.

UEFA también decidirá sobre partido de Serie A fuera de Italia

Además del posible traslado del Villarreal-Barça, previsto para el 20-21 de diciembre, la UEFA tiene también sobre la mesa otra petición de Italia para que el partido Milan-Como, de la Liga italiana, se juegue en la localidad australiana de Perth.

La iniciativa de Italia se debe a que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan.

El Ejecutivo deberá igualmente pronunciarse sobre la sede de la Liga de Campeones masculina de 2027, con el estadio Metropolitano de Madrid como aspirante, y también la de la final de la ‘Champions’ femenina, sedes que en principio tenía previsto haber elegido en mayo.

Además del Metropolitano, que de ser el elegido albergará por segunda vez una final de la máxima competición continental después de que en 2019 el Liverpool se llevó el título frente al Tottenham, el estadio Olímpico de Bakú opta a ser también sede de la final.

