LaLiga busca llevar al Barcelona a Estados Unidos en diciembre de 2025

La Real Federación de Fútbol de España anunció este lunes que llevará a la UEFA el plan para disputar un partido oficial de La Liga en Estados Unidos en diciembre de este año.

El partido sería para disputar entre el Barcelona FC y el Villarreal, el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, casa del Inter Miami de Lionel Messi.

“La RFEF elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio “Hard Rock Stadium” de Miami (Estados Unidos), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF”, informó la Federación de España.

El partido entre Villarreal y Barcelona estaba previsto a disputarse el 21 de diciembre en el Estadio La Cerámica, casa del Submarino Amarillo.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami



➡️ La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la… pic.twitter.com/e9O2B5XVfa — RFEF (@rfef) August 11, 2025

La Liga con problemas legales al querer jugar en Estados Unidos

El traslado de un partido de la Liga a Miami, que hace cinco años fue objeto de litigio judicial entre LaLiga y la RFEF, ha contado con el voto en contra del presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, vicepresidente de la RFEF, y de Miguel Ángel Nadal, exfutbolista asignado a la junta para el desarrollo de la selección masculina.

El sindicato ha cuestionado que el tema se haya tratado de forma unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin tener en cuenta la opinión de los jugadores, y Nadal porque no todos los clubes son conocedores del traslado del partido, según fuentes próximas a la junta.

LaLiga y la RFEF fueron a juicio hace cinco años por la negativa de la segunda a autorizar la celebración también en Estados Unidos del partido Girona-Barcelona de la temporada 2018-2019, litigio que se resolvió en contra de la patronal primero en un juzgado de lo mercantil de Madrid, después en la Audiencia Provincial y luego en el Tribunal Supremo.

