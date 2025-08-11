Siguen las malas noticias para el Real Madrid: Eduardo Camavinga es baja por una lesión en el tobillo

Eduardo Camavinga, mediocampista francés del Real Madrid, se perderá el arranque de la temporada tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, así lo anunció el club blanco en un parte médico que difundió a través de redes sociales; el tiempo estimado de baja del jugador es de aproximadamente dos semanas.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.



“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución”, reza el parte difundido por el club.

Parte médico de Camavinga. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2025

Camavinga no juega un partido con el Real Madrid desde el pasado 23 de abril, en el Coliseum de Getafe, encuentro en el que tras una dura entrada de Luis Milla sufrió una rotura completa del tendón del adductor izquierdo.



Con un plazo de recuperación de tres meses, el francés no llegó a tiempo de reaparecer antes del final de campaña y no disputó ningún minuto en el Mundial de Clubes. Reincorporado a la pretemporada sin molestias, el entrenamiento del sábado dejó el primer lesionado del nuevo curso en el conjunto madridista, al sufrir Camavinga un esguince de tobillo que le impedirá participar en el único amistoso, el martes ante el Tirol, y en el estreno en LaLiga el martes 19 de agosto frente a Osasuna.

Xabi Alonso ya contaba con las bajas del inglés Jude Bellingham, operado del hombro nada más acabar el Mundial de Clubes, del brasileño Endrick y el francés Ferland Mendy, que prosiguen con las recuperaciones de las lesiones con las que cerraron la temporada.



La pasada campaña de Eduardo Camavinga la marcaron las lesiones que le impidieron tener continuidad y la proyección que el club esperaba tras la retirada de Toni Kroos. Disputó 35 encuentros en una temporada que también inició lesionado, tras sufrir un esguince de rodilla en vísperas de la Supercopa de Europa. Posteriormente se lesionó en dos ocasiones el bíceps femoral de la pierna izquierda, en la que acabó sufriendo una ruptura del adductor que cerró su peor curso con la camiseta blanca.

*Con información de EFE

Sigue leyendo:

· Real Madrid decide quién será su nuevo número 9

· Real Madrid pacta amistoso de pretemporada: ¿Cuándo juega y contra quién?

· Luka Modric compara al Milán con el Real Madrid en su presentación como jugador ‘rossonero’