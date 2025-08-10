Cristiano Ronaldo tendrá de compañero a un ex del Barcelona: Al Nassr confirmó fichaje de Íñigo Martínez

El Al Nassr saudí presentó a su nuevo fichaje, el exdefensa del Barcelona Iñigo Martínez, quien se puso por primera vez la camiseta del equipo capitaneado por el portugués Cristiano Ronaldo.

“Nuestro nuevo guerrero con su armadura”, fue el mensaje publicado en inglés por el Al-Nassr en su cuenta de X para dar la bienvenida a Iñigo Martínez tras su incorporación como agente libre.

Our new warrior in his armor 🛡️💛 pic.twitter.com/iBhOsFybs9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025

El Barcelona confirmó ayer, sábado, la marcha del jugador vasco, quien se despidió de sus compañeros el viernes después de dos temporadas como culé antes de poner rumbo a Arabia Saudí.

La salida del central vasco permite al Barcelona liberar unos $16.3 millones de dólares de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan Garcia.

The signing of our new Spanish star Iñigo Martínez ✍️

His message to the fans 💛

And an unexpected guest at the ceremony 👀 pic.twitter.com/R5T7bKGOMb — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 10, 2025

El fichaje de Íñigo se suma al de otra estrella que el Al Nassr firmó esta temporada: Joao Félix, quien ya debutó con el equipo hace unos días en la goleada en la que los sauditas golearon 4-0 al Rio Ave portugués en un juego amistoso con un hat-trick de Cristiano Ronaldo.

En aquel juego João Félix entró como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0.

