Cristiano Ronaldo tendrá de compañero a un ex del Barcelona: Al Nassr confirmó fichaje de Íñigo Martínez
El equipo que comanda Cristiano Ronaldo hizo oficial el traspaso del exjugador blaugrana este domingo
El Al Nassr saudí presentó a su nuevo fichaje, el exdefensa del Barcelona Iñigo Martínez, quien se puso por primera vez la camiseta del equipo capitaneado por el portugués Cristiano Ronaldo.
“Nuestro nuevo guerrero con su armadura”, fue el mensaje publicado en inglés por el Al-Nassr en su cuenta de X para dar la bienvenida a Iñigo Martínez tras su incorporación como agente libre.
El Barcelona confirmó ayer, sábado, la marcha del jugador vasco, quien se despidió de sus compañeros el viernes después de dos temporadas como culé antes de poner rumbo a Arabia Saudí.
La salida del central vasco permite al Barcelona liberar unos $16.3 millones de dólares de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan Garcia.
El fichaje de Íñigo se suma al de otra estrella que el Al Nassr firmó esta temporada: Joao Félix, quien ya debutó con el equipo hace unos días en la goleada en la que los sauditas golearon 4-0 al Rio Ave portugués en un juego amistoso con un hat-trick de Cristiano Ronaldo.
En aquel juego João Félix entró como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0.
*Con información de EFE.
