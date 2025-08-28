Scaloni revela que estuvo cerca de dejar su puesto en Argentina tras Qatar 2022

Lionel Scaloni reveló que estuvo cerca de abandonar su puesto como entrenador de Argentina tras la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El entrenador afirmó que se sintió saturado y lo llevó a sopesar la idea de dejar la selección albiceleste.

“Después de Qatar hubo un momento en el que estaba saturado y necesitaba desconectarme de alguna manera. Hoy soy bastante más light”, aseguró en una entrevista para el canal AFA Estudio, grabada en su pueblo natal, Pujato (provincia de Santa Fe), el exfutbolista del Deportivo de La Coruña y del Mallorca, entre otros.

Pese a la gloria alcanzada con el combinado nacional, que supuso la tercera Copa del Mundo para Argentina, después de las de 1978 y 1986, Scaloni indicó que él no es “nada más que un entrenador de fútbol que tuvo la suerte”.

“Lo mejor que me pasó en mi vida es que conquisté con los chicos el campeonato del mundo, pero no más que eso. Es algo que pasó y va a quedarse allí. Bajo ningún contexto me siento algo más que entrenador. Lo tuve claro desde el principio: es fundamental tener equilibrio tanto en las victorias como en las derrotas”, afirmó el entrenador argentino.

Scaloni cuenta que lo ayudó a superar el retiro como jugador

Lionel Scaloni se retiró en 2015 como futbolista profesional y contó que lo ayudó a superar la nostalgia por el retiro.

“No hay nadie que te prepare para dejar el fútbol. Yo pensé que iba a estar peor, pero casi todo el mérito lo tiene mi esposa porque entendió la situación y me ayudó”, afirmó, al tiempo que le dio valor a la práctica del ciclismo.

“Una pieza retirada hay que compensarla con otra. Yo dejé el fútbol y en dos meses empecé con la bici. No sé cómo hacen los chicos que no hacen más nada. Yo necesito entrenarme”, indicó.

Scaloni ya se está preparando para afrontar los últimos partidos de la Eliminatorias al Mundial de 2026, aunque Argentina ya está clasificado.

