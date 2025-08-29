Fenerbahce de Edson Álvarez se queda sin técnico tras despido de Mourinho

El Fenerbahce de Edson Álvarez se quedó sin técnico tras el despido de José Mourinho tras quedar fuera de la UEFA Champions League.

“Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera”, indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.

La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir.

Mourinho, de 62 años, fue nombrado entrenador del Fenerbahçe en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y ha sido destituido cuando ya se han disputado seis jornadas de la nueva temporada de la Super Liga turca.

Mourinho se va con gran bono tras despido de Fenerbahce

Durante su etapa en el Fenerbahçe, Mourinho dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.

Este es el equipo en el que ha estado en menos partidos de los últimos 20 años, dos décadas con grandes equipos como Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Inter, Roma, entre otros.

Según la prensa turca, incluso si el técnico luso alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros ($17.4 millones de dólares).

La relación de Mourinho con la directiva del club se había tensado durante el mercado de fichajes veraniego, con el extécnico del Real Madrid criticando la ausencia de nuevas llegadas.

“Si la Liga de Campeones era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes”, declaró antes del partido de vuelta ante el Benfica.

