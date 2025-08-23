Edson Álvarez utilizará el número 11 en el Fenerbahce de Turquía

Finalmente se concretó el pase de Edson Álvarez al Fenerbahce dirigido por el controvertido José Mourinho al anunciar el cuadro turco su incorporación de manera oficial en redes sociales con la esperanza de que el mexicano se convierta en el líder de la zona central del cuadro otomano.

Un fichaje importante tanto para el integrante de la selección de México como para la escuadra turca, después de su estancia en el West Ham United de la Premier League y en donde ya no tuvo cabida en los planes del nuevo entrenador del equipo inglés Graham Potter

Ailemize hoş geldin Edson Alvarez! 💛💙 pic.twitter.com/EPKps31nAw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025

Edson encontró acomodo rápido después de ser contactado por el estratega portugués y sin dudarlo se arregló en el Fenerbahce donde intentará tener el mejor torneo de su vida que le permita seguir siendo el líder moral y deportivo de la selección de México que participará en el próximo Mundial 2026.

De esta forma, Edson Álvarez de 28 años seguirá ampliando su horizonte de opciones en el fútbol europeo y la demostración que sus condiciones siguen siendo importantes al grado de ser requerido por el exestratega del Real Madrid, el lusitano José Mourinho.

Los detalles del fichaje

La realidad es que Edson Álvarez antes de debutar ya ha llamado la atención en su nuevo club, sobre todo después de ser el segundo jugador más caro de la plantilla, solo detrás del colombiano Jhon Durán y también por el número 11 que utilizará y que en mayoría de ocasiones es usado por los delanteros y que en el América de México fue el utilizado en sus dorsales.

Álvarez utilizará por primera ocasión en ese número, ya que en otros equipos lo hizo con el 4 y 19, así como el 282, 28 y 37 que echó mano en sus primeros años con las Águilas

Las primeras palabras de Edson

Por otra parte, Edson, se dijo satisfecho por llegar a una Liga donde la pasión y el apoyo incondicional por sus equipos, no con lo cual intentará cumplir la temporada que durará el préstamo y con el deseo de renovar por varios años más.

“Antes que nada, gracias. El interés tanto del club como de la afición en los últimos días ha sido increíble. Sabía que el Fenerbahçe era un club enorme antes de venir aquí, pero desde el primer momento que llegué, vi que el Fenerbahçe es mucho más grande de lo que pensaba. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero entrenar con mi equipo lo antes posible, encontrarme con nuestra afición en nuestro estadio y jugar frente a ellos”, finalizó el mediocampista mexicano.

