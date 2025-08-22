Ricardo La Volpe crítica a Edson Álvarez

Edson Álvarez estaría a solo detalles de cambiar de club. El “Machín” se sumaría al Fenerbahce del fútbol de Turquía. Sin embargo, esta nueva etapa en la carrera del mexicano fue cuestionada por Ricardo La Volpe.

El experimentado entrenador argentino considera que Edson Álvarez estaría dando un paso inferior en su carrera profesional. La Volpe cree que los buenos jugadores eligen otros destinos antes que el fútbol turco.

“No vas a comparar una liga con la otra, respeto a Turquía, es otra liga, una liga mucho más inferior. Los grandes jugadores se van a Inglaterra, Francia, España, Italia”, dijo La Volpe para Claro Sports.

"Yo nunca vi a Edson como un '5' pero sí como un doble contención"



El “Machín” estaría a detalles de llegar a uno de los clubes más grandes de Turquía. El mexicano también tendría la posibilidad de jugar la UEFA Champions League, en caso de que el conjunto de José Mourinho logre avanzar en la fase previa. Pero La Volpe sigue firme en su concepción a pesar de este añadido.

“Yo a Turquía no la tengo como ‘uf’, más allá que es un gran equipo que va a estar en la Champions. Son ligas que no están a la altura de Inglaterra, de Italia, mismo Francia, mismo España”, agregó.

Aprender de Mourinho

Una de las cosas positivas de este previsible cambio sería que Edson Álvarez pueda trabajar de la mano con José Mourinho. El estratega portugués ha dirigido a grandes clubes y jugadores en Europa. Ricardo La Volpe cree que el “Machín” aún tiene mucho que mejorar en su juego individual.

“Recibir de espalda. No sabe lo que es un perfil orientado, me extraña que a su edad no sepa. Yo lo tuve más como central y yo le hablé como referencia de un Rafa Márquez. Está a una edad que todavía con un buen técnico de esos que son muy detallistas puede aprender”, explicó.

Edson Alvarez dejaría el West Ham tras dos temporadas. El mediocampista mexicano cerraría su ciclo con 73 partidos jugados en el club en los que pudo anotar 2 goles y conceder 3 asistencias.

