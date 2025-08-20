La Volpe no tiene dudas de que Luis Malagón debe ser el titular en el Mundial 2026

Ricardo Antonio La Volpe, ex técnico de la selección de México en Alemania 2006, no tuvo dudas en reafirmar que el portero del América Luis Malagón, ha demostrado ser el portero con mayores argumentos para ser el titular del próximo Mundial 2026.

La declaración del experimentado estratega con amplio recorrido en la Liga MX y en el fútbol de su país surgió a raíz de las dudas que han manifestado en diferentes programas deportivos sobre la verdadera capacidad del guardameta de las Águilas para poder garantizar el éxito en la próxima justa mundialista.

En este sentido, La Volpe a pregunta expresa de La Opinión respondió que: “Yo creo que si hay dudas o no hay dudas, para mí Malagón ha demostrado bastante calidad como arquero. Creo que ha demostrado en el America en su momento que tiene las condiciones necesarias para ser titular”

“De repente dicen que un arquero no está en buen momento, son algunas opiniones, pero yo lo que creo que un arquero debe ser juzgado por sus condiciones y él ha demostrado que puede ser el arquero titular indiscutible de la selección”.

Si bien es cierto que falta mucho tiempo para qué sé de a conocer la lista final y el debut de México en el próximo Mundial, la perspectiva de La Volpe no ha cambiado, sobre todo por el conocimiento y la experiencia que le precede de haber sido el segundo portero de Argentina detrás de Ubaldo Matildo Flllol en el Mundial de Argentina 1978, también se refirió a los que pueden estar peleándole el puesto al guardameta americanista.

“Pero también hay arqueros que buscando su lugar el caso de Rangel. Pero son decisiones del técnico, pero también ha demostrado su capacidad”, dijo La Volpe.

La elección

Ricardo La Volpe también respondió de la siguiente forma ante la insistencia de tener en sus manos la elección del portero titular, como aconteció en el Mundial 2026, cuando contra viento y marea decidió que Oswaldo Sánchez fuera el titular y Jesús Corona el segundo.

“Yo no me jugué nada contra ninguna opinión. Para mí Oswaldo demostró siempre una regularidad y no tuve ningún problema y el segundo arquero para mí era Corona. Entonces también para mí no tenía ningún problema, fueron cuatro años que estaba yo, seguro donde yo tenía los dos arqueros sin ningún problema”, dijo el experimentado estratega y actual analista de la cadena TUDN.

Sobre el tema, sentenció que:”Para mí a Malagón, cuando lo vi en la selección, demostró su calidad. Demostró que estaba pasando por un buen momento y no sé lo que ahora digan de qué hay dudas de qué está pasando un mal momento, no lo creo, pero yo respeto opiniones”.

La Volpe también admitió que no debe existir preocupación por la portería de México y tampoco por la titularidad:” Para mí, el número uno puede ser Malagón, aunque ahí está peleando Rangel con su categoría y bueno, habrá que ver los otros arqueros, quienes pueden estar en su mejor momento”.

Memo Ochoa con la edad en contra

Finalmente expuso que para Memo Ochoa la edad juega en su contra y sobre todo la falta de actividad: “Memo Ochoa, por la edad le puede costar, porque si no tiene ritmo es difícil, cuidado con la edad, porque puedes perder un poco de reflejos de velocidad, entonces si no tiene continuidad le va a ser difícil”.

