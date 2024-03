La Volpe apuesta por Guillermo Ochoa como titular para el Mundial 2026

El ex director de la selección de México Ricardo Antonio La Volpe aseguró que ve al actual portero del cuadro azteca Guillermo Ochoa con las condiciones para llegar de titular al mundial 2026 y que no obstante algunas dudas que pudieran surgir por la edad del guardameta del Salernitana de Italia, considera que puede ser una opción clara para defender el arco nacional en la justa universal de la FIFA que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Como arquero, con visión y experiencia, sí. Me dio una duda, por ejemplo, que Jimmy Lozano no haya, porque ya sabemos quién es Guillermo Ochoa. El riesgo está en una lesión o la edad. Porque empiezas a perder velocidad. Experiencia la tienes, pero pierdas velocidad, pierdes potencia, entonces cuidado”, destacó.

La Volpe más allá de su gran experiencia como director técnico que lo llevó a ganar un título con Atlante en la temporada 1992-93 y después armar un equipo tan espectacular como el Atlas en el torneo Verano 1999, así como el Toluca del torneo Apertura 2002 que no pudo dirigir en el partido de la coronación por aceptar el cargo como estratega del seleccionado de México, habló con conocimiento de causa del asunto de Ochoa por su experiencia como portero mundialista del campeón Argentina en la justa de 1978.

“Creo que para eso están los partidos amistosos, cuando yo hablaba de que era un proceso, qué no entendía lo que era, donde tengo que ver a este y tengo que ver al otro. Por eso me extraño que no sabemos quién pueda ser el segundo”, dijo.

La Volpe conoce de sobra a Guillermo Ochoa, pues cabe recordar que fue el primer técnico que le dio la oportunidad de formar parte de una lista final para una justa mundialista en Alemania 2006 en donde formó para del grupo de guardametas del cuadro nacional que participó en dicho evento de la FIFA junto con titular Oswaldo Sánchez y Jesús Corona.

Después Memo repitió en Sudáfrica 2010, pero el técnico Javier Aguirre optó por la experiencia de Óscar Pérez hasta que en Brasil 2014 se adueñó de la titularidad y que en Rusia 2018 le tocó reafirmar su excelente momento y que decir de Qatar 2022, en donde tuvo su gran momento al detener un penal a la figura de Polonia Robert Lewandowski.

Para Ricardo La Volpe, si sus condiciones y reflejos siguen intactos, no haya duda de que Guillermo Ochoa debe ser el titular para el Mundial 2026. Foto:Etzel Espinosa/Imago7

Así que veremos que pasa en los 24 meses que restan para el Mundial 2026, en donde Memo, de acuerdo al análisis, debe mantener las mismas condiciones que actualmente lo mantienen de titular en la lucha con Luis Malagón, Carlos Acevedo y Rodolfo Cota, entre los más experimentados y avocados a quitarle el puesto al actual guardameta del Salernitana de Italia.

