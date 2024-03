Ricardo La Volpe reveló cómo debe ser el director deportivo que necesita la Selección de México

El descalabro de la Selección de México ante Estados Unidos en la final de la Nations League de la Concacaf está provocando que se replanteen algunas cosas en el entorno del combinado azteca en donde muchos consideran que deben empezar a haber algunos cambios.

Si bien la presencia de Jaime Lozano al frente del conjunto mexicano no está en discusión según reveló el actual director deportivo de El Tri, Duilio Davino, a su regreso a la capital mexicana luego de un nuevo revés ante la selección de las barras y las estrellas, hay quienes consideran que el cambio debe ser en otras instancias.

Así lo considera Ricardo La Volpe, técnico argentino que cuenta con una amplia experiencia en el fútbol mexicano tanto a nivel de clubes como con la selección, quien en una reciente entrevista con el periodista Edgardo Alvear de La Opinión de Los Ángeles, habló sobre cómo debe ser el director deportivo que necesita el combinado mexicano.

“Tiene que haber un director deportivo en la selección para ver cómo trabaja el de la sub-17, la sub-18 y que no pase otra vez que no vayas a unos Juegos Olímpicos porque la sub-20 perdió. No puede perder y más donde estamos nosotros”, comentó el argentino quien recordó su experiencia cuando estuvo al frente de El Tri entre 2002 y 2006.

“Cuándo yo estuve en la selección recuerda que agarre la sub-23 con la que terminamos ganando el Preolímpico y fuimos a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ese equipo lo agarré yo, lo dirigí yo, convoqué yo y trabajé yo. Tomé esas responsabilidades”, prosiguió el experimentado entrenador quien destacó que en México deben seguir los pasos de las grandes selecciones.

“Tendrían que copiarse de aquellos que ganan muchos títulos como Alemania, Brasil, Argentina. El director deportivo que pongas en la selección creo que tiene que ser un técnico”, enfatizó Ricardo La Volpe quien recordó que en el fútbol mexicano ya saben bien lo que es eso a lo largo de la extensa historia de sus clubes.

El experimentado entrenador argentino Ricardo La Volpe no dirige en el fútbol mexicano desde el 2019 cuando estuvo al frente del Toluca. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

“En Pumas empezó un tal Renato Cesarini, después vino Jorge Marik, ahí es cuando después llega Bora Milutinovic… Había un perfil y los mismos técnicos de abajo iban subiendo. eso tiene que haber en la selección”, aseguró el argentino quien dirigió en México al Atlanta, Chivas de Guadalajara, Águilas del América, Toluca, Atlas, entre otros.

La Selección de México tendrá un par de meses para recuperarse del duro golpe que significó esta nueva derrota ante Estados Unidos antes de empezar a prepararse para disputar la Copa América 2024, su próximo gran reto de esta año. El Tri forma parte del grupo B del torneo que se disputará entre junio y julio y en el que se medirá a Ecuador, Venezuela y Jamaica en la primera instancia.

