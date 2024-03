Hirving “Chucky” Lozano se disculpa con la afición tras la derrota de México: “No se merecen esto”

Para Hirving “Chucky” Lozano no queda más que ofrecer disculpas a la afición mexicana después de la dolorosa derrota sufrida por El Tri ante Estados Unidos (0-2) en la final de la Nations League de la Concacaf que se llevó a cabo el domingo en Arlington, Texas.

El delantero mexicano, quien recibió la oportunidad de ser titular ante la lesión de Julián Quiñones, reconoció que no fue la mejor actuación del conjunto dirigido por Jaime Lozano que sufrió su segunda derrota ante los estadounidenses en la instancia decisiva de este certamen.

“Chucky” Lozano ofreció sus disculpas a la afición mexicana que llenó el AT&T Stadium en donde tuvieron que presenciar los goles de Tyler Adams (m.45) y Gio Reyna (m.61) para darle a Estados Unidos su tercer título en igual cantidad de ediciones disputadas de la Nations League.

Hirving “Chucky” Lozano se le escapa de la marca al mediocampista Johnny Cardoso durante un momento del encuentro disputado entre México y Estados Unidos el domingo en Texas. Crédito: Tony Gutiérrez | AP

“Venía a ofrecer una disculpa a todos los aficionados que no se merecen esto. Quiero agradecer el apoyo y dar una disculpa, nada más”, comentó el jugador del PSV Eindhoven de la Eredivisie durante su paso por la zona mixta después del encuentro.

Hirving “Chucky” Lozano habló también sobre lo que fue el desempeño del combinado mexicano que no estuvo a la altura de un rival que se le viene resistiendo desde hace ya un tiempo tomando en cuenta que México no le gana a Estados Unidos desde el 2019. Llegaron a siete partidos en fila sin poder vencerlos.

“No fue nuestro día, nos fallaron muchas cosas, nos faltaron muchas cosas y eso pasa cuando no sales al campo al cien por ciento y con un equipo así termina pasando esto”, analizó el nuevo revés ante el combinado estadounidense a quienes incluso suman más de 400 minutos sin si quiera marcarle un gol.

El delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano saludando a los aficionados que dijeron presente en el hotel de concentración de la Selección de México previo al partido contra Estados Unidos. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Pero más allá del resultado y de la derrota el delantero mexicano levanta la cabeza y pone la mira en lo que viene para el combinado azteca que este año tendrá un duro reto con su participación en la Copa América de Estados Unidos en donde se enfrentará en la fase de grupos a Ecuador, Venezuela y Jamaica.

“Vamos a seguir trabajando, lo que me corresponde voy a analizar lo que dejamos de hacer. Sabemos que no fuimos capaces de afrontar este partido y así es el fútbol”, remató el jugador que vio acción durante los dos partidos disputados por México en el Final Four de la Nations League.

Antes de la caída contra Estados Unidos, la Selección de México consiguió una buena victoria sobre Panamá (0-3) en las semifinales del torneo gracias a los goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda por lo que llegaron inspirados a una final que no terminó como esperaban.

