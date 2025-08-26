Edson Álvarez a un paso de la Champions

Edson Álvarez es una de las nuevas adquisiciones del Fenerbahce. El conjunto turco está en la última ronda para ingresar a la gran Liga de Campeones 2025/26. Los turcos tendrán que medirse al Benfica, pero no podrán contar con la participación del “Machín”.

El Benfica recibirá al Fenerbahce este miércoles 27 de agosto en el Estádio da Luz. Este será el partido de vuelta en este Playoff. El conjunto portugués sacó un valioso empate en el partido de ida por 0-0.

Edson Álvarez fue cuestionado sobre su posible participación en este partido. El mediocampista mexicano reconoció que no estará disponible para ayudar a sus nuevos compañeros.

“Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos. He visto el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos y creo que son grandes jugadores. Al final, creo que el club y los jugadores queremos el mismo objetivo, que es ganar y esperemos que lo podamos hacer para darle mucha alegría a la gente“, dijo el azteca.

🚨🇹🇷 EDSON ALVAREZ IS A NEW FENERBAHÇE PLAYER AND WILL BE COACHED BY MOURINHO!



The Mexican midfielder and his family arrived today in Istanbul, Turkey. 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/JZHqXk1XMS — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 22, 2025

José Mourinho fue mucho más tajante al momento de responder las preguntas sobre esta incertidumbre. El estratega portugués cree que Edson Álvarez no está en ritmo para formar parte de la convocatoria del Fenerbahce en un duelo de tanta importancia.

“No tiene sentido hablar de esto porque de todas formas Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria. Llegó hace dos días y estará en el banquillo. Así que no tiene sentido hablar de ello”, dijo el exentrenador del Real Madrid.

Fenerbahçe fans welcoming Edson Alvarez on his first day at the Şükrü Saraçoğlu stadium. 🇹🇷💛💙



‘El Machín’ is ready for a new chapter in his career and to play under José Mourinho. 🇲🇽



pic.twitter.com/csoPVK3tjQ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 23, 2025

Premio de consuelo

El Fenerbahce y el Benfica afrontarán un último partido que le otorgará el pase a la fase final de la UEFA Champions League. El ganador de este partido se sentará junto a los gigantes de Europa en el sorteo de la próxima edición de la Liga de Campeones. Sin embargo, existe un premio de consuelo para el perdedor en esta serie. El club que no logre avanzar tendrá la oportunidad de disputar la UEFA Europa League en esta campaña.

