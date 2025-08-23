El colombiano Yerry Mina recuerda su oscuro paso por el FC Barcelona

Yerry Mina tuvo un gran despegue de su carrera hace varios años. El defensor colombiano pasó del Palmeiras de Brasil al FC Barcelona. Pero no todo lo que brilla es oro en la institución blaugrana. El colombiano recordó sus malos momentos dentro del conjunto español.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

En una entrevista para La Gazzetta dello Sport, Yerry Mina reveló que no todo fue agradable en la institución catalana. El colombiano recordó que no tuvo una buena comunicación con el entrenador de turno, Ernesto Valverde.

“Llegué y Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses, no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y me lesioné el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento”, dijo Mina para el portal Italiano.

Yerry Mina: "At Barcelona, Ernesto Valverde only spoke to me on the first day. He didn't talk to me for seven months." pic.twitter.com/i4GNOUc38v — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 21, 2025

El defensor cafetero reconoció que su deseo era irse del FC Barcelona. La Premier League siempre estuvo atenta. De hecho, el Manchester United de José Mourinho quería hacerse con los servicios del colombiano.

“Quería irme del Barcelona, aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar. Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: ‘Si estás bien, jugarás’”, reveló.

Sin embargo, en septiembre de 2018, Yerry Mina toma la decisión de irse al Everton, un club de segundo orden en la Premier League. El defensor sudamericano buscaba continuidad y en el conjunto de Carlo Ancelotti podía tenerla.

“Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años estupendos, tuve a Ancelotti, un gran hombre. Empezamos bien, luego cinco de nosotros nos lesionamos. Pero la Premier League es preciosa”, aseguró.

Yerry Mina en el FC Barcelona

En noviembre de 2018 Yerry Mina confirma su traspaso al FC Barcelona. El defensor colombiano solo estuvo en el club durante unos 10 meses. El espigado defensor de 1,95 metros de altura solo pudo jugar 6 partidos con el conjunto blaugrana. Mina estuvo dentro del campo durante 377 minutos (poco más de 4 partidos completos).

Ya con 30 años Yerry Mina ha logrado asentarse en el fútbol italiano. Después de su paso por la Fiorentina, el colombiano ahora está a los servicios del Cagliari. El veterano futbolista colombiano aún tiene un valor de mercado que ronda los $3.5 millones de dólares.

Sigue leyendo:

– El entrenador del Celta de Vigo cuestiona el partido del FC Barcelona en Miami

– El Real Madrid sigue firme en su rechazo a que el Barcelona juegue en Estados Unidos

– Ricardo La Volpe crítica a Edson Álvarez

– Diego Cocca está comprometido para sacar del fondo al Atlas