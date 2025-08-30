Keylor Navas reveló sus intenciones en México

Keylor Navas fue uno de los recientes fichajes de los Pumas de la UNAM. El arquero costarricense llegó a la Liga MX para cubrir una gran debilidad del conjunto universitario. El exarquero del Real Madrid tiene ambiciosos objetivos.

El veterano guardameta de la selección de Costa Rica fue firmado por los Pumas en un momento delicado. El arco del conjunto universitario era defendido por guardametas juveniles que no dejaban buenas impresiones. Keylor Navas llegó para poner orden, ganar títulos y ser considerado para el Mundial.

“Sueño con poder jugar otro Mundial, sueño con ganar títulos con Pumas, sueño con tener mi máximo nivel, sueño con poder llegar a ser el mejor portero en la Liga, sueño con poder ayudar y dejar un legado con los muchachos jóvenes y en el Club”, dijo Navas en una entrevista con su club.

Keylor Navas se había apartado de las convocatorias del conjunto costarricense. Sin embargo, con la llegada de Miguel Herrera al banquillo, Navas ha sido tomado en cuenta y es muy probable que sea una de las piezas a considerar de cara al Mundial de 2026.

Jugar en el Estadio Olímpico

Keylor Navas tuvo su estreno en el Estadio Olímpico Universitario el 10 de agosto en un partido contra los Rayos del Necaxa. El guardameta tico recordó todo el escenario de aquel compromiso y la pasión con la que se vive el fútbol en la casa de los Pumas.

“Fue muy bonito, lo disfruté mucho. Desde que llegué al estadio iba tratando de ver todo y disfrutar cada momento; en el bus, cuando íbamos entrando, ver la llegada al estadio, esa era mi primera vez, ver cómo estaba la gente afuera disfrutando, cómo todo el mundo iba caminando ya para el estadio”, recordó.

Hasta ahora Keylor Navas ha tenido la oportunidad de jugar cuatro partidos completos. El arquero costarricense ha tenido un muy buen desempeño, pues sólo ha recibido dos goles y ha dejado su portería imbatida en dos compromisos.

